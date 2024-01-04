老爸忙脫產變現救債！中國「萬達太子」高調慶生攜30名網紅相伴
向來以直率敢言、美女常伴著稱的萬達集團董事長獨生子王思聰，今年一如往常地高調慶祝其36歲生日，儘管父親王健林多次出售旗下資產，深陷解決債務問題的壓力，他仍在海南島三亞包下飯店的戶外場地，且席間多位中國百萬粉絲級女網紅相伴，現場還有廚師團隊烹飪佳餚與香檳美酒，場面看來相當熱鬧。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國前首富王健林兒子、外界稱呼「國民老公」的王思聰身價高達人民幣200萬元（約新台幣872.2億元），平常除了針貶娛樂圈時事外，也和許多女星、小模走得很近，踏入36歲的他昨（3）在海南島三亞舉辦慶生派對，他先是在多間知名餐廳打卡，接著又在某間飯店戶外場地舉行生日派對，除了有DJ炒熱氣氛、廚師烹飪佳餚以外，現場超過30位穿著低胸短裙的女網紅相伴，包含沈熙、陳一諾、金寶及小鹿等人都到場助陣，場面相當盛大。
在這場豪華的生日派對上，王思聰收到還原海島造型加遊艇的「盆景蛋糕」，據傳造價要五位數，許願時也全程放滿高空煙火，王思聰還感性地說，「感謝大家陪我過生日，許個願也是希望大家跟我一樣，明年可以身體健康、賺大錢。」
而在王思聰開心慶生之際，其父王健林連日拋售一、二線城市萬達廣場的消息引起市場關注，自從2023年以來，萬達集團已多次出售旗下資產，年底更在短短5天之內，賣掉4家萬達廣場，表明該集團已經發生了資金流動性危機，《澎湃新聞》此前更爆料稱，萬達集團近期「一直在和險資金融機構進行接觸」。