蕭美琴邱議瑩接力挺李柏毅 女力加持盼守住左楠關鍵一席
民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅今（4）在立委邱議瑩、副總統候選人蕭美琴接續陪同下，分別至左營、楠梓地區進行車掃拜票。蕭美琴指出，自己二十年前就認識了李柏毅，她相信當年在立法院那個勤奮打拚的年輕人，這次一定可以得到鄉親的疼惜和溫暖。李柏毅表示，希望透過兩位堅強的女力前輩，在選情膠著之時突破重圍，守住高雄八席立委最關鍵一席。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅表示，他和邱議瑩長期以姐弟相稱，而邱相當照顧後輩，給自己許多指點。今天委員一聽到好姐妹蕭美琴晚上要來左營車掃，下午提前趕來楠梓陪同拜票，很感動兩位姐妹一起來替自己加油。
李柏毅指出，支持者一直相當期待蕭美琴到左營，即便晚上天氣寒冷，但大家仍相當熱情。這次從左營舊部落元帝廟出發，行經高雄最熱鬧的瑞豐夜市、巨蛋商圈，就是希望爭取年輕朋友支持與認同。
蕭美琴提到日前蔡英文的開車影片，她認為鄉親要「上車」，就要找有經驗的司機，這位司機要有經驗，知道路如何走、知道哪裡有危險要閃避、知道哪裡有機會，在十字路口選擇正確的道路，才能守住台灣，所以我們要選最有經驗的賴清德。
蕭美琴強調，這台車不只要有司機，也需要加油和引擎，而立法院就是這個引擎。今年我們一定要將車加滿油，讓這台車能走得更穩、更遠，也拜託鄉親牽成李柏毅。