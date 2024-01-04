實心蛋捲獲十大伴手禮金口碑獎 春節推迎龍禮盒搶客

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其次，所有使用的原料、食材等合作供應商，都必須有清楚的來源證明，同時，也盡可能採用台灣產製的食材，以小小的力量支持台灣產業，例如台灣豬肉鬆、屏東鹹鴨蛋、北港花生及黑羽土雞等。
製程上，實心蛋捲多了一道截切工序，將傳統長蛋捲改良成適口性佳的小尺寸、形成層層分明的千層外觀及酥脆口感。另外，一般包餡蛋捲為塞入濕潤的內餡，餅皮都會做得比較厚實，但我們經過多次的測試，研發出內餡及餅皮間的完美比例，塞入飽滿內餡同時也保留住蛋捲皮該有的輕、薄、酥、脆。」
至於深受讚賞、質感絕佳的產品包裝視覺部分，郭佳屏強調，實心做了很多創新；包括為了降低蛋捲在宅配過程破損，發明並取得兩項創新結構固定專利設計，方便拿取，也能安心配送。蛋捲盒身則採用可回收材質，食用完後的空桶，適合做家庭各種收納使用，同時在門市推動空桶回收計畫，落實環境永續發展。
這次參加2024台中十大伴手禮評選，勇奪金口碑獎的「捲藏台中·城市之美禮盒」，除了產品優質好吃有創意，另一亮點就是在包裝上呈現台中城市縮影。台中市走過百年風華，隨著時代變遷、榮景更迭，再到舊城新造、廢棄空間活用，透過這款禮盒，走入悠長的歷史，收攬台中獨特之美，這樣內外兼具的禮盒，當然能獲青睞脫穎而出。
迎接春節到來，考量消費者年節送禮需求，實心蛋捲推出「迎龍禮盒」春節限定款，禮盒整體視覺喜氣洋洋，內容物選擇也很多元，可以選擇蛋捲跟咖啡飲品、曲奇餅乾搭配或實心、粹兩種不同口感的蛋捲組合，多種選擇及豐富的搭配方式，讓禮盒一上市就普受歡迎，成為企業送禮的指名訂購款。」
「實心蛋捲」除了在台中的永春總店及北屯旗艦店之外，去年底在高雄又展店2家實體門市，目前正籌劃在台灣北部展店官網：https://bit.ly/3TPfiKI。FB粉絲團：https://www.facebook.com/trueroll.tw