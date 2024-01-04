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桃園第一選區藍綠激戰　牛煦庭下戰帖邀鄭運鵬公開辯論

▲鄭運鵬表示，當初明明多次尋求鄭運鵬辦公室協助，卻在選舉期間污衊見不到人。可見牛議員五年間不僅政黨變變變，同時為了選舉，心態也變了。（圖／翻攝「鄭運鵬」臉書）
▲鄭運鵬表示，當初明明多次尋求鄭運鵬辦公室協助，卻在選舉期間污衊見不到人。可見牛議員五年間不僅政黨變變變，同時為了選舉，心態也變了。（圖／翻攝「鄭運鵬」臉書）

記者李春台／桃園報導

桃園市立委選戰藍綠激戰白熱化，第一選區民進黨現任立委鄭運鵬對上國民黨的市議員牛煦庭，雙方拉鋸纏鬥是桃園市目前最熱的激戰區。日前鄭運鵬臉書貼文指出，對手牛煦庭五年間不僅政黨變變變，為了選舉，心態也變了。對此牛煦庭也在臉書貼文下戰帖，希望和鄭運鵬共同舉辦問政說明會，各抒己見或是公開辯論，他都配合。

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鄭運鵬指出，就連這次的對手牛煦庭，早在2019年開始，就也多次在社群媒體公開感謝鄭運鵬會做事及執行的效率。包含改善機場捷運A8週邊易淹水問題、協調龜山區文青里中央閒置土地活化使用，協助提升公車服務品質等。鄭運鵬強調，自己做事不分黨派，就連當年號稱無黨籍的牛煦庭有需要，他也兩肋插刀協助。

鄭運鵬表示，這一年來，因為政治立場、黨派不同，出現抹黑造謠聲音，竟也包含來自牛煦庭本人；當初明明多次尋求鄭運鵬辦公室協助，卻在選舉期間污衊見不到人。可見牛議員五年間不僅政黨變變變，同時為了選舉，心態也變了。

對於鄭運鵬批評他五年間的改變，牛煦庭也在臉書貼文表示，「這是一封邀請函，也是一篇挑戰書」，他表示很榮幸，自己的名字被鄭運鵬寫進臉書貼文，說鄭運鵬在各種鋼彈公仔，動漫迷因，還有噴火技能中，搶到了一席之地。

對於當年請鄭運鵬協助一事，牛煦庭感到納悶表示，「鄭運鵬委員就是我們桃園市第一選區現任的立委，選區事務涉及中央權責，不請託他協助，要請託誰協助？」並強調鄭運鵬不協助，那是誰應該協助？這為何是可以拿來自我標榜的事？

牛煦庭最後表示，很高興到了選前10天，鄭運鵬委員終於談及地方建設了，他也鄭重邀請鄭運鵬，共同舉辦問政說明會，要各抒己見可以，要正式辯論也行，牛煦庭表示，真的非常期待把兩人對蘆竹、龜山，與大檜溪地區的規劃與願景，以及兩人的人格特質、過去政績，與投票紀錄、立場主張，並陳在鄉親面前供檢視。

▲牛煦庭下戰帖邀對手鄭運鵬公開辯論。（圖／翻攝「牛煦庭」臉書）
▲牛煦庭下戰帖邀對手鄭運鵬公開辯論。（圖／翻攝「牛煦庭」臉書）
牛煦庭最後表示，只要鄭運鵬同意，時間、地點、形式，或者任何條件，他都願意配合。

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