桃園第一選區藍綠激戰　牛煦庭下戰帖邀鄭運鵬公開辯論

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鄭運鵬表示，這一年來，因為政治立場、黨派不同，出現抹黑造謠聲音，竟也包含來自牛煦庭本人；當初明明多次尋求鄭運鵬辦公室協助，卻在選舉期間污衊見不到人。可見牛議員五年間不僅政黨變變變，同時為了選舉，心態也變了。
對於鄭運鵬批評他五年間的改變，牛煦庭也在臉書貼文表示，「這是一封邀請函，也是一篇挑戰書」，他表示很榮幸，自己的名字被鄭運鵬寫進臉書貼文，說鄭運鵬在各種鋼彈公仔，動漫迷因，還有噴火技能中，搶到了一席之地。
對於當年請鄭運鵬協助一事，牛煦庭感到納悶表示，「鄭運鵬委員就是我們桃園市第一選區現任的立委，選區事務涉及中央權責，不請託他協助，要請託誰協助？」並強調鄭運鵬不協助，那是誰應該協助？這為何是可以拿來自我標榜的事？
牛煦庭最後表示，很高興到了選前10天，鄭運鵬委員終於談及地方建設了，他也鄭重邀請鄭運鵬，共同舉辦問政說明會，要各抒己見可以，要正式辯論也行，牛煦庭表示，真的非常期待把兩人對蘆竹、龜山，與大檜溪地區的規劃與願景，以及兩人的人格特質、過去政績，與投票紀錄、立場主張，並陳在鄉親面前供檢視。
牛煦庭最後表示，只要鄭運鵬同意，時間、地點、形式，或者任何條件，他都願意配合。
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