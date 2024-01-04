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農曆年前財運大流動！「3星座」遇財神敲門　天秤座慎防突發狀況

▲邁入嶄新的2024年之後，再過一個月農曆春節也即將來到，這段時間也是許多上班族做最後衝刺的黃金時期。（示意圖／記者陳明中攝）
▲邁入嶄新的2024年之後，再過一個月農曆春節也即將來到，這段時間也是許多上班族做最後衝刺的黃金時期。（示意圖／記者陳明中攝）

記者潘毅／綜合報導

邁入嶄新的2024年之後，再過一個月農曆春節也即將來到，這段時間也是許多上班族做最後衝刺的黃金時期。命理專家塔羅牌老師艾菲爾也指出，農曆年前是一年中財運最多流動的時刻，隨後也點名3星座有望「財運翻升」，另有3星座財運差，需慎防破財。

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📍2024農曆年前「財運翻升」星座

水瓶座－獨特創新、開拓來源
農曆年前，水瓶座的財運異常旺盛，你擁有許多獨特而創新的思維，能夠開拓新的收入來源或增加投資回報。 此外，你將迎來一些有利的機遇，這將展現出你的才華和能力，贏得他人的認可和支持。 你的財富不僅來自物質層面，也涵蓋了精神和智慧的豐富收穫。 在這個時期，抓住機遇，你將能夠實現更多財務上的成功。

金牛座－擺脫困境、理財觀念
農曆年前，金牛座的財運相當不錯，你將成功擺脫一些困境和障礙，財務狀況有望顯著改善。 你具備清晰而成熟的理財觀念，善於節省和規劃開支，同時在選擇投資項目時也能夠明智而穩健。 你的財富累積是來自於堅持和耐心的努力，這將為你帶來長期的穩定收益。 在這個時期，維持對財務計畫的堅持和理性決策，將為你創造更多的經濟成果。

射手座－口才極佳、拓展人脈
農曆年前，射手座的財運非常亮眼，你將擁有卓越的口才，善於用言語吸引和說服他人，從而拓展人際關係和合作機會。 此外，你還將迎來一些出差或旅行的機會，透過接觸不同的文化和市場，拓寬視野、增加知識，為你的財富創造更多可能性。 在這個時期，冒險和學習將成為你財富的來源，敢於嘗試新事物和不斷學習將為你帶來更多的財富機會。

▲小孟老師點名，射手、魔羯、雙子座將在「小暑」被好財運找上門。（圖／Pexels）
▲命理專家塔羅牌老師艾菲爾也指出，農曆年前是一年中財運最多流動的時刻，隨後也點名3星座有望「財運翻升」。（圖／Pexels）
📍2024農曆年前「慎防破財」星座

獅子座－壓力來襲、危機四伏
在農曆年前，獅子座的財運面臨一些挑戰，可能會感受到壓力和危機，這些問題可能源自於工作、家庭或社會層面。 可能會面對一些競爭或衝突的局面，帶給你不安和挫折的感覺。 在這段時間裡，你可能需要特別小心，避免因為過度自信或驕傲而做出錯誤或失敗的決定。 保護好財富和名譽，審慎行事將有助於度過這段較為困難的時期。

雙魚座－情緒波動、影響判斷
農曆年前，雙魚座的財運狀況相對不佳，你可能會經歷情緒的劇烈波動，受到外在或內在因素的較大影響。 在這段時間裡，可能因為感情、信仰或理想而忽略了現實和理性，容易受到情緒波動的干擾。 此外，由於你可能過於同情或慷慨，因此存在被他人利用或欺騙的風險。 在這個時期，需要特別注意辨別真實與虛假，擦亮雙眼，保持理性和冷靜。

天秤座－突發狀況、大筆支出
農曆年前，天秤座的財運狀況相對較差，可能會面臨一些突發狀況或意外事件，迫使你必須花費大量資金來解決問題。 這些問題可能涉及法律、健康或家庭層面。 此外，由於可能表現出優柔寡斷或過於顧及面子，可能會錯失一些好的機會或浪費一些資源。 在這個時期，需要特別注意控制好預算，小心應對風險，以避免不必要的經濟損失。

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