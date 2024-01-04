基隆團結勝利大會3萬人相挺　侯友宜：用清廉勤政找回永續繁榮

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侯友宜指出，問民進黨的十大弊案、十大失政，他們都不理，黑金勾結及一堆既得利益者，不但不查辦，還反過來汙指侯友宜跟黑金站一起，但這完全是對侯友宜最大的侮辱。民進黨已經選舉選到完全沒招數，只會靠抹黑、捏造不實，甚至不惜抹黑侯友宜身旁的家人，選舉可以選到連人性都沒有，只用詐騙來騙取選票、來贏得政權，但人民絕對不願意看到民進黨用最廉價的方式，讓他們取得政權，「我們看不起民進黨！」
侯友宜也說，除了抹黑，現在又開始抹紅，面對社會重大治安事件，賴清德不但不願意對死刑做出表態，還將反對廢死的人指為中國介選，不僅如此，法務部還將新住民列為五大境外勢力新興介選的首位，這種利用噁心手段選舉的政黨，未來若勝選，人民的生活只有越來越痛苦，甚至我們的民主制度只會越來越退步。
侯友宜表示，這一次的選舉是我們中華民國命運的十字路口，是台灣這塊土地要奮力一戰的最關鍵時刻，因此我們要集中選票，團結反對民進黨繼續執政的最大力量，就如同蔣渭水所說「同胞要團結，團結真有力」，來支持最強的候選人「3號侯友宜、趙少康」，共同來完成政黨輪替、民主制衡，讓我們用公平正義、清廉勤政的核心價值，找回可愛的臺灣、找回中華民國永續繁榮的日子。
「台灣平安，人民侯康」基隆團結勝利大會今晚登場，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安皆到場力挺，現場更湧入三萬名支持者，展現侯友宜在基隆的超高支持。
前總統馬英九表示，面對兩岸兵兇戰危，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」，而民進黨總統候選人賴清德竟說中華民國是災難，違建問題也無法說明清楚，被稱為賴皮寮，而賴清德過去在南鐵東移中，強迫民眾搬出家園，現在卻不肯拆自家違建，根本就是「綠能，你不能」，請大家總統支持侯康配，下架民進黨，讓侯友宜、趙少康為台灣撥亂反正。
國民黨主席朱立倫表示，侯友宜不僅在新北市服務13年成績傑出，過去從警時，經歷無數槍林彈雨，無所畏懼，為的就是保衛國家人民，未來一定會堅持這個信念，成為最棒的中華民國總統；朱也強調，侯友宜是最愛台灣的，當年擔任警政署長受藍綠立委肯定，其中一個稱讚最大聲的就是賴清德，如今民進黨居然為了選舉不斷抹紅、抹黑，請大家一定要集中選票，總統支持3號侯友宜，立委支持9號國民黨，實現政黨輪替，為台灣帶來改變！
高雄市前市長韓國瑜表示，民進黨執政八年，缺疫苗就成立疫苗國家隊，缺疫苗連小吃店都可以進口快篩，還有口罩國家隊、雞蛋國家隊等等，「民進黨到底呷飽沒？」韓國瑜也批評，選舉到了，民進黨拿不出政績，老狗爬牆後繼無力，只能繼續打，他強調，侯友宜是全台灣最本土的政治人物，民進黨竟然說侯友宜要賣台，這就跟韓國瑜長出滿頭秀髮一樣，完全不可能！民進黨已經沒有步了，請民眾擦亮眼睛，總統支持3號侯友宜，立委支持國民黨！
台北市長蔣萬安表示，總統大選非常重要，需要基隆鄉親給侯友宜力量，讓他成為中華民國總統，實踐各項人民有感的政見，包括80歲以上取消巴氏量表，讓長輩得更完善照顧，以及青年購屋免頭期款、學貸免利息等，真正的幫助年輕人、幫助基層民眾。侯友宜是最誠信、善良、務實的候選人，這也是我們需要的總統，讓侯友宜把民進黨執政的不公不義全部揭發，帶領中華民國向前走，人民生活變得更好。
立委候選人林沛祥表示，基隆港作為全台灣最賺錢港口之一，回饋基隆卻非常少，反而要基隆承受空汙等狀況，但過去這些年，沒聽過民進黨立委為基隆發聲，基隆的建設還要看中央眼色，要做出改變，現在就要做出抉擇，請大家支持唯一從基層努力上來的總統候選人侯友宜，侯友宜就是真正能體恤基層的中華民國總統，未來他會跟侯友宜一起在中央努力，為基隆拚更多建設！
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