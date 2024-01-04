台灣中油、興大簽署MOU 產學淨零，攜手前行

響應政府能源轉型政策，邁向2050淨零排放目標，台灣中油公司與國立中興大學於今（4）日簽署「產學淨零，興好油您」合作意向書（MOU），由台灣中油董事長李順欽、中興大學校長詹富智共同簽署，未來雙方將展開產學合作，推動以自然為本的氣候變遷解方計畫，除實踐「優油、減碳、潔能」的轉型目標，也展現達成「生物多樣性淨正向影響」決心。
記者金武鳯/台中報導
台灣中油近來在所屬廠區進行生態資源調查與盤點，包括桃園煉油廠、石門供油服務中心等生物資源調查計畫，並進行庫區生物資源盤點，其中王田供油服務中心位於農業部林業及自然保育署台中分署轄管保安林內，亦為該署劃設之國土生態綠網大肚臺地淺山保育軸帶範圍，主要關注物種包括石虎、穿山甲、白鼻心、環頸雉等。其北側為中興大學附屬台中高級農業職業學校第三校地，腹地約94公頃供校方教學研究用，和王田供油中心地緣關係相當密切，約有13公頃的山坡地可供中興大學進行新植造林計畫。
李順欽董事長表示，中興大學是長期在自然資源經營管理耕耘的學術單位，未來雙方的合作，可以在生物多樣性及碳匯等議題充分發揮，透過產學合作，將進行新植造林計畫、碳匯估算及碳權額度申請、生物多樣性淨正向影響評估、林業循環經濟、區域利害關係人議和及社區合作等具體實施計畫，雙方在因應氣候變遷、增進自然碳匯及企業永續等方向共同攜手前行。