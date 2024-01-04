日本能登半島強震增至179人失聯！8旬婦被活埋72小時後獲救
日本石川縣能登半島元旦發生規模7.6的強烈地震，截至今（4）日已有84人罹難、339人受傷。石川縣政府在晚間6點發布最新統計，失聯人士新增至179人。不過，救災工作也有好消息傳來，雖然救援黃金72小時已過，但救援隊員在輪島市一處倒塌房屋的瓦礫下救出一位80多歲的老婦人，被活埋超過72小時，但老婦人仍意識清醒，順利被送往醫院治療。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《共同社》報導，石川縣內的道路仍有87處禁止通行，主要集中在輪島市和珠洲市，由於這兩市有大量房屋倒塌，造成交通阻礙，至少約有750人仍困於受損的市區中呈現孤立狀態。
截至今日下午6點，石川縣已有84人死亡，179人失聯，約2.9萬戶停電，14個市町停水，全毀或半毀的建築總共超過200棟，約3.4萬人在360個臨時安置點避難。
根據《NHK》報導，雖然救援黃金72小時已過，但救援工作仍有好消息傳來。救援隊員在輪島市一處倒塌房屋的瓦礫下救出一位80多歲的老婦人，被活埋超過72小時，但老婦人仍意識清醒，能夠回應救援隊員的呼叫，被救出後順利被送往醫院治療。老婦人獲救也讓救援人員士氣大振，繼續投入在搜救工作中，不放棄任何可能的救人希望。