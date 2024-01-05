獨／年收6千萬卻不善理財　友曝張誌家爬屋頂翻身高球教練機緣

NBA／湖人連敗醞釀更衣室「茶壺風暴」　Shams爆料：球員不滿輪換

▲洛杉磯湖人在季中錦標賽奪冠後的戰績為3勝9敗，主帥Darvin Ham由於輪換安排遭質疑，正失去更衣室球員的信任。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人在季中錦標賽奪冠後的戰績為3勝9敗，主帥Darvin Ham由於輪換安排遭質疑，正失去更衣室球員的信任。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在對方沒有Jimmy Butler的情況下輸給邁阿密熱火，洛杉磯湖人在季中錦標賽奪冠後的戰績為3勝9敗，這支球隊目前在陣容安排上的矛盾擴大到了整個更衣室，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，總教練Darvin Ham正在失去更衣室的支持，球員對於調度和陣容調整的不滿日漸高升。

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在輸給熱火後的湖人的更衣室出現詭譎的氣氛，LeBron James沒有接受訪問，Ham將部份原因歸咎於傷兵而導致的陣容缺乏延續性，但Austn Reaves和Anthony Davis皆一定程度地表明「不想以傷病作為藉口」。

Shams Charania在該篇報導中指出，湖人對於Ham排出James、Davis搭檔Jarred Vanderbilt、Cam Reddish和Taurean Prince等3名前鋒的陣容而有所質疑，因為該陣容中並沒有另一名控球者。

「無論球隊是否健康，湖人本賽季都難以確定他們的最佳陣容並以此延續連貫性，這種擔憂在最近幾周不斷加劇。Ham在12月23日（台灣時間24日）對陣雷霆的比賽開始讓D'Angelo Russell打替補，而讓James、Prince、Reddish、Vanderbilt、Davis組成一隻沒有第二控球的先發陣容 ，球隊內部認為這是不合理的安排。」Charania如此寫道。

▲Anthony Davis今出戰熱火，在次節因臀部、腹股溝痙攣退場，第三節他回到場上打7分鐘，隨後又退場休息。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Davis明確表示認為湖人現有陣容有足夠天賦和能力，不希望拿傷兵說事。（圖／美聯社／達志影像）
湖人今年夏天重新簽下Reaves、Russell和八村壘，但是在本賽季進行了三分之一時，這三位球員都去了替補席。

Charania指出，在Ham擔任湖人總教練的近2年裡，球隊經歷了一些困境，包括上賽季開始時的2勝10負；這位在聯盟中資歷不久的總教練，雖然曾展現出和球員溝通的能力，但隨著他在過去幾周對陣容和調整和安排，球員們對他的耐心正開始變弱。

「根據6名知情人士透露，目前，Ham湖人更衣室之間的隔閡正在加深，這讓人們對這位總教練在球隊中的地位產生質疑。這些人在匿名的條件下接受了《The Athletic》的採訪以自由地談論這件事。」Charania如此寫道，「消息人士表示，球隊總教練和球隊之間的脫節，源自於最近Ham的極端輪換和先發陣容調整，導致陣容名單上幾名球員的比賽節奏出現波動。」

▲LeBron James今晚15投5中，只有16分進帳，雖然他還貢獻了9籃板和8助攻，但整體來說發揮並不理想。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James在輸給熱火後沒有接受訪問，湖人更衣室內部對主帥Darvin Ham的不滿開始增加。（圖／美聯社／達志影像）
湖人目前戰績17勝18敗，排名西區第10，球隊處於3連敗當中。球隊傷兵名單中躺著3名主力：八村壘（左小腿拉傷）、Russell（尾骨挫傷）和Gabe Vincent（左膝手術）。

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