NBA／湖人連敗醞釀更衣室「茶壺風暴」　Shams爆料：球員不滿輪換

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在輸給熱火後的湖人的更衣室出現詭譎的氣氛，LeBron James沒有接受訪問，Ham將部份原因歸咎於傷兵而導致的陣容缺乏延續性，但Austn Reaves和Anthony Davis皆一定程度地表明「不想以傷病作為藉口」。
Shams Charania在該篇報導中指出，湖人對於Ham排出James、Davis搭檔Jarred Vanderbilt、Cam Reddish和Taurean Prince等3名前鋒的陣容而有所質疑，因為該陣容中並沒有另一名控球者。
「無論球隊是否健康，湖人本賽季都難以確定他們的最佳陣容並以此延續連貫性，這種擔憂在最近幾周不斷加劇。Ham在12月23日（台灣時間24日）對陣雷霆的比賽開始讓D'Angelo Russell打替補，而讓James、Prince、Reddish、Vanderbilt、Davis組成一隻沒有第二控球的先發陣容 ，球隊內部認為這是不合理的安排。」Charania如此寫道。
湖人今年夏天重新簽下Reaves、Russell和八村壘，但是在本賽季進行了三分之一時，這三位球員都去了替補席。
Charania指出，在Ham擔任湖人總教練的近2年裡，球隊經歷了一些困境，包括上賽季開始時的2勝10負；這位在聯盟中資歷不久的總教練，雖然曾展現出和球員溝通的能力，但隨著他在過去幾周對陣容和調整和安排，球員們對他的耐心正開始變弱。
「根據6名知情人士透露，目前，Ham湖人更衣室之間的隔閡正在加深，這讓人們對這位總教練在球隊中的地位產生質疑。這些人在匿名的條件下接受了《The Athletic》的採訪以自由地談論這件事。」Charania如此寫道，「消息人士表示，球隊總教練和球隊之間的脫節，源自於最近Ham的極端輪換和先發陣容調整，導致陣容名單上幾名球員的比賽節奏出現波動。」
湖人目前戰績17勝18敗，排名西區第10，球隊處於3連敗當中。球隊傷兵名單中躺著3名主力：八村壘（左小腿拉傷）、Russell（尾骨挫傷）和Gabe Vincent（左膝手術）。