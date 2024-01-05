高球／TLPGA新賽季揭開序幕 旅外好手徐薇淩、錢珮芸領銜出擊
2024日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽，將從1月5至7日於高雄信誼高爾夫球場進行。此賽事首次移師南台灣的信誼球場開打，吸引台灣、泰國、日本及馬來西亞等國家共105位職業球員及3位國內業餘選手，總計108位好手前來南台灣獻技。作為TLPGA新一年賽季揭開序幕的重要賽事，今年總獎金維持新台幣1000萬元，冠軍選手將可獨自抱走新台幣250萬元。
記者廖聿偉/綜合報導
儘管去年以三輪低於標準桿8桿奪冠的日本年輕好手櫻井心那（Kokona Sakurai）於本屆缺席，但眾多在美國與日本巡迴賽奮鬥的女將紛紛前來力爭榮耀，如2023年台巡賽獎金后泰國選手帕查拉朱達（P.K. KONGKRAPHAN）、上個月拿下封關站台灣大哥大女子公開賽冠軍的洪玉霖以及旅外好手徐薇淩、錢珮芸、蔡佩穎等眾多女將，使得第16屆賽事尚未開打便充滿濃濃煙硝味及十足話題性。
在全球女子巡迴賽中，台灣是最早開賽的國家，這次泰國31位、日本12位、馬來西亞2位與台灣63位選手共108位一起爭取這場比賽冠軍，其中包含從美國回來的曾雅妮、錢珮芸、徐薇淩等，還有在日巡征戰的吳佳晏等球員，再加上台灣許多年輕新秀；雖然去年我未能衛冕成功，今年在信誼球場對我而言會是相當大的挑戰，相信這次比賽會非常精采，期待大家都能前來為我們加油。」
賽後啟動儀式上，大會也宣布這項連續舉辦已屆16年的愛心公益賽事，售票收入將全數捐出，目前大賽累積捐贈公益團體已突破新台幣9,300萬元。希望每位民眾都能帶著一份的愛心入場，在觀賞精彩賽事的同時，也響應日立冷氣的慈善愛心行動，一起為台灣社會貢獻。