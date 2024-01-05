韓媒披露「台親中立委舉報海鯤號疑用韓外洩技術」　王定宇：叛國

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王定宇表示，各國在協助台灣時，都要冒著被中國知道的風險，可能會付出慘重的經濟制裁代價，但是為了民主盟友，他們願意冒這個風險，沒想到會有立委揭露資訊，讓韓國檢方必須偵辦。未來台灣在籌備後續潛艦製造的過程，或台灣需要其他先進武器、需要各國協助的時候，將會面臨更大的困難。
王定宇進一步指出，因為各國除了冒著被中國制裁的風險，現在還必須多評估一件事情，就是台灣內部的親中人士若擔任國會議員、位居要津，是否會將這項風險升高，造成更多不安的因子，親中立委這種行為根本是幫中國的大忙，背叛中華民國的國家安全。
王定宇續指，高檢署已經在偵辦這樣的案子，應該盡速把這名親中立委查辦出來、繩之以法，讓國人能夠放心，也讓國際的盟友可以安心，而台灣大選將屆，選民也必須思考，若把選票投給親中的政黨或立委候選人，所付出代價是不分藍綠白，可能是2350萬人共同的安全風險，等同出賣自己和孩子的未來。
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