日本強震台灣捐6000萬日圓！登日本雅虎首頁 日網友留言驚嘆1點
日本石川縣能登半島在（1）日下午發生規模7.6強烈地震，最大震度7級，後續不僅引發海嘯，還有多起地震，救援時間也已經過了黃金72小時，確定至少84人罹難。台灣政府日前也宣佈捐贈6000萬日圓（約新台幣1299萬元）賑災，而消息經過日本媒體報導之後，也登上日本雅虎首頁，不少日本網友對於台灣動作如此快速的支援賑災，直呼「台灣跟日本就像家人一樣！」
記者張嘉哲/綜合報導
外交部日前舉行「支援能登半島震災，為日本加油祈福」的記者會，外交部長吳釗燮宣布，外交部將代表政府捐贈6000萬日圓給予日本政府，這筆資金將用於協助日本政府救援、災後重建工作，期盼能夠幫助受災民眾早日走出困境，恢復正常生活。此外，衛福部也開設賑災帳戶，提供國內外民眾捐款。
而消息曝光後，許多日媒紛紛報導，新聞也登上「日本雅虎」的首頁，標題為「能登地震：台灣捐款6000萬日圓」，和其他如前幾天發生的飛機相撞、新宿火災等並列在頭條的位置。
而新聞報導當中，有超過千名以上的日本網友留言，不少人對於台灣的支援賑災速度感到非常的驚訝「台灣的速度真的非常的令人驚嘆」、「如此之快的速度，沒有好交情是做不到的」、「台灣很早就有160名救援人員處於待命狀態，等待日本政府的請求，還有捐款真的非常謝謝」、「台灣和日本真的就像家人一樣互相扶持著，僅代表身為日本國民致謝台灣」。
外交部長吳釗燮也說，「一位日本政界的朋友曾經說過，台灣和日本的關係不能說是朋友，而應該說是親密家人，這些年來，台灣和日本總是在最需要幫助的時刻彼此及時伸出援手，的確就像親密的家人一樣。」從台南、花蓮地震賑災到新冠疫情期間的捐贈疫苗，都可以看出台日的交情有多深厚。