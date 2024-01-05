醫師界組加油團全力挺李昆澤 李昆澤：持續建構完善醫療體系
由國策顧問莊維周、朱光興、盧榮福、高維祥、蔡昌學及盧國欽等等20餘名醫師組成醫師團加油團，4日現身立法委員李昆澤競選總部，力挺李昆澤，莊維周醫師表示，李昆澤問政專業認真，不只推動長照法、身權法及老人福利法等多部增進國人健康的法案三讀通過，也多次協助爭取醫師福利；呼籲醫師界支持專業、認真的立法委員李昆澤。
記者郭凱杰／高雄報導
李昆澤表示，醫事組織長期與高雄的立委們建立有效的對話機制，對於各項國家重要政策都有能有良好的溝通管道，他也非常感謝高雄的醫師們，平常就提供給市民健康最有效的幫助，並且在疫情期間全力幫助高雄穩定疫情，更讓人難忘的還有在八八風災、莫拉克風災及81氣爆期間，醫師團立刻趕往現場協助救災，為高雄的發展有非常重要的貢獻。
「專業醫師挺昆澤，專業委員挺建設！」李昆澤也說，專業立委就像醫師，要針對問題對症下藥，才能一項項的解決問題，他一步步推動高雄的多項重大建設，建立完善的交通路網，讓高雄更好的發展。
李昆澤也非常感謝莊維周醫師等人對他的肯定，他會落實推動優化醫學教育、支持基礎研究、重視臨床服務等促進醫療環境政策，並改善醫療人員工作環境，強化醫事人員人力，以最專業優質的問政，推動更多有益國人身心健康及增進醫護體系權益的法案，懇請鄉親總統支持2號賴清德、蕭美琴，立委栽培2號李昆澤。