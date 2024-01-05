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很故意！12國剛對葉門叛軍下最後通牒　後者就在紅海引爆炸藥船隻

▲葉門叛軍「胡塞組織」近期頻頻在紅海襲擊船隻，造成全球航運的紅海危機。圖為美軍「卡尼號」（USS Carney）航母，日前也在紅海遭到襲擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲葉門叛軍「胡塞組織」近期頻頻在紅海襲擊船隻，造成全球航運的紅海危機。圖為美軍「卡尼號」（USS Carney）航母，日前也在紅海遭到襲擊。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

葉門反政府武裝組織胡塞（Houthis, 青年運動），自以色列與哈馬斯開戰後，便不斷襲擊行經紅海的船隻，以此作為對以色列的報復，儘管英、美、日等12個國家3日發布聯合聲明，強力要求胡塞立即停止對紅海商船的非法攻擊，並釋放遭違法扣留的船隻和船員，否則「後果自負」，但胡塞組織無視國際社會呼籲，繼續發動攻擊，甚至隔天就在紅海引爆一艘滿載炸藥的無人艇（drone boat）。

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綜合外媒報導，事件發生前一天，以美國為首的12個國家剛發表聯合聲明，對胡塞組織下達最後通牒，然而，美國駐中東海軍中將庫柏（Brad Cooper）透露，胡塞組織4日將一艘船駛入紅海，然後在船隻密集的航道引爆，距離在該區作業的其他船隻僅有數公里。

庫柏表示，尚不清楚該無人艇的襲擊目標，但胡塞組織已對途經紅海南部和亞丁灣的商船，發動至少25次襲擊，直言：「沒有跡象表明他們不負責任的行為正在減弱。」

雖然國際社會譴責胡塞的攻擊破壞海域穩定且違反國際法，也加大了拜登政府採取軍事回應的壓力，但擔心本已緊張的區域局勢會再升級，美國遲遲不願採取進一步強硬行動，不過已號召各國加入護航行動，目前已有22個國家提供協助，美國軍艦和盟友並已擊落2枚巡航飛彈、6枚反艦彈道導彈，以及11架無人機。

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