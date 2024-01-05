MLB／洋基對今永昇太喪失興趣 紐媒點出最大關鍵：他不適合這裡
日職橫濱DeNA海灣之星王牌左投今永昇太，在季後透過入札制度挑戰大聯盟，吸引各隊的關注，不過「邪惡帝國」洋基隊並未積極網羅，並退出了這場爭奪戰。《Newark Star-Ledger》記者Randy Miller點出洋基對他不感興趣的原因，指今永不適合洋基球場。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平和山本由伸確定下家後，許多球隊表達網羅今永昇太的興趣，《ESPN》記者Jeff Passan指出，今永身價水漲船高，合約總額可能超過1億美元（約31億新台幣）。
雖然今永昇太被預估有前3號輪值的實力，但洋基隊並不打算出手，記者Miller提到洋基對他不感興趣的原因，「他是一名飛球型投手，並不適合在洋基球場投球。」
同時，紐約郵報資深記者Jon Heyman也指出：「洋基並不太喜歡今永昇太這類型的飛球投手，因為並不適合洋基球場，雖然他是左投有加分。」
今永昇太談判截止日期為1月11日上午6點截止，到目前為止，雖然洋基、大都會和金鶯都已經退出爭奪戰，但巨人、小熊、紅襪和天使等隊伍都表達網羅的興趣。
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