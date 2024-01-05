任賢齊超大方！自掏腰包398萬給員工抽獎 霸氣喊「應該的」
歌手任賢齊去年開始進行「齊跡在路上演唱會2023」巡迴演唱會，在澳門、大陸、新加坡、馬來西亞等地開唱，元旦時他一口氣唱完2場廣州的演唱會，隨即舉行了慶功宴，慶功宴上，他自掏腰包100萬港幣（約台幣398萬）來抽獎，讓工作人員開心迎新年，可以說是非常有心，還因此受封「絕世好老闆」。
記者吳雨婕／綜合報導
任賢齊為了此次巡演忙碌了一整年，僅在聖誕節時，給自己放了一個星期的假陪家人，所以在跨年夜、元旦時，任賢齊的太太與子女特別前往廣州相聚，倒數時，任賢齊還與太太來了個愛的抱抱，甜蜜迎接2024年的到來。在廣州演唱會結束後，任賢齊則是拿了100萬港幣給工作人員抽獎，他笑說：「應該的，因為大家都對我很好，我們一起工作，一個都不能少，大家都要開開心心過新年。」
工作滿檔的任賢齊，前腳剛結束廣州開唱，後腳隨即到香港宣傳電影《臨時劫案》，受訪時談到2024年的計畫，他透露農曆年會到美、加進行巡演，之後是英國、巴黎，許久沒在香港開唱的他，直言希望有機會能在香港舉行演唱會，「至於新年願望，只有一個，就是祝福大家身體健康。」
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