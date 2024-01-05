高雄輕軌成圓試營運　捷運局：廣納意見修正改善

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捷運局表示，近日有發現用路人不熟悉法規，經常違規於輕軌共用道路路口軌道區黃色舖面臨停等待左轉，造成輕軌車輛無法順利通行營運，影響輕軌營運安全及旅客乘車權益，特別提醒用路人倘違規於輕軌共用道路路口軌道黃色舖面區臨停等待左轉，警察執法單位將依違反道路交通管理處罰條例第48條第二款規定，不依標誌、標線、號誌指示處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰，請用路人務必遵守道路交通號誌、標線及牌面等指示行駛，以免受罰。
另路口兩側輕軌獨立專用軌道路廊之植草式軌道區，屬輕軌行駛專用路權範圍，用路人切勿闖入，違規處行為人或駕駛人最高罰鍰金額新臺幣7,500元。捷運局表示，輕軌享路口優先路權，汽機車在輕軌路口闖紅燈或紅燈右轉，罰鍰將加倍，故提醒民眾在行經輕軌周邊路口時，應切記停、聽、看，並保留適當距離且快速通過輕軌路口。
高雄輕軌在試營運階段獲得民眾熱烈支持，捷運局也舉辦「周周抽iPhone」活動，歡迎市民朋友及外地來的旅客，從元旦假期出遊、春節連假到元宵看燈會，都可以免費輕軌坐到飽。凡是旅客完整完成「進、出站皆刷卡」，皆可獲得「周周抽iPhone」資格，連續八周，每週抽出最新iPhone 15等超值好禮，歡迎踴躍搭乘，搭得越多，中獎機率越高！