晶圓代工強勢！僅台積電疲弱 台股早盤小漲、泛神盾集團成焦點
美股昨（4）日跌多漲少，台北股市今（5）日開高，早盤一度漲逾50點，站上17600點以上，但沒多久漲幅縮小。台積電早盤小跌，但其他半導體族群與IC設計超旺，像是聯電、世界先進漲逾1%，力積電更是大漲9%。神盾飆漲停帶動泛神盾集團成員如芯鼎、安格、迅杰、晶相光與安國股價通通報喜走高，成為盤面焦點。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數4日上漲10.15點，或0.03%，收37440.34點；那斯達克指數下跌81.91點，或0.56%，收14510.3點；標普500指數下跌16.13點，或0.34%，收4688.68點；費城半導體指數下跌32.36點，或0.82%，收3908.85點。
台北股市今日早盤一度漲逾50點，站上17600點以上，但隨後漲幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤疲弱，跌2元，來到578元。不過，其他晶圓代工卻漲勢大，聯電漲逾1.5%、世界先進漲幅也有1%，力積電更是大漲9%。而IC設計族群也很旺，像是神盾飆漲停，通嘉也幾近漲停，驊訊、祥碩、安格漲5到6%，迅杰、晶相光、金麗科、類比科、安國漲2到4%。
由於神盾集團安格大股東、IC設計大廠安國力拚轉型，7億元入星河半導體轉型IP廠，並攬三星前戰將拓海外市場，目標鎖定ASIC及IP，因此今日泛神盾集團成為盤面焦點，神盾飆漲停帶動芯鼎、安格、迅杰、晶相光與安國股價通通報喜走高。
其他重要電子股，聯發科、大立光早盤漲0.5%，台達電漲1%多，面板雙虎友達與群創漲逾2%，南亞科與旺宏強勢漲逾1%。另外，宏碁漲近2%，來到49.95元。華碩也漲1%，仁寶與英業達漲近1%。藍天漲逾7%、廣達與緯穎則漲1%上下。