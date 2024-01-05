教唆割喉「乾妹」涉案情節恐升高！涉嫌串證 發文引戰擬收容
新北日前發生國三生割頸案，原本獲裁定責付監護人的教唆「乾妹」，由於發表爭議言論及疑似串證，昨（4）日在律師陪同下前往警局做筆錄；據了解，新北市警方認為乾妹涉案情節可能升高，將再次聲請搜索票，針對乾妹使用的手機和通訊軟體蒐證，假設取得證據也將請求把乾妹收容。
記者孫唯容／綜合報導
回顧事發經過，25日中午林姓少女前往別班找自己的好朋友，但是校方曾宣導不要隨意去別人班級，因此遭到楊男驅趕，嗆「這又不是妳班」，事後少女心有不甘找到乾哥、郭男抱怨，因此郭男前往該教室找楊男理論，雙方在走廊爆發口角，豈料郭男竟掏出彈簧刀刺向對方的頸部等要害，後續楊男緊急送醫搶命，一度救回，不過在26日深夜傷重不治。
警方偵辦後認為，行兇的郭男與涉嫌教唆的林女涉犯情節重大、有殺人犯意，請示少年法庭，將2人以傷害罪改為殺人未遂送辦，移送少年法庭，法官裁定少年收容、少女責付監護人。
不過，4日有媒體披露，警方認為同案被責付的林女涉及勾串證人，2度聲請強制林女到案說明或搜索保全證據，都被法官駁回，認為新北地院有擺爛之嫌。經過媒體披露後，4日乾妹在律師的陪同下，已前往警局完成筆錄。
根據《自由時報》報導，新北警方認為乾妹涉教唆行為，涉案情節與犯行可能升高，儘管之前請求核發同行書、搜索票都被駁回，目前打算再次聲請，對乾妹使用的手機、通訊軟體蒐證保全證據。此外，也有知情人士表示，乾妹在網路的發言引發爭議，為了保護少女安危，警方若能透過搜索掌握某些證據，請求將乾妹收容，也是一種保護方式。