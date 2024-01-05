在路上掀討論　黃揚明曝賴清德勝選數字「爭取英粉極大化」

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黃揚明提到，蔡英文三度參選總統，在民進黨的大選史中，已寫下空前紀錄，參選得票一次比一次高（609萬→689萬→817萬），落選的2012年，票數及得票率都是民進黨落選總統的最高紀錄，當選的2016年、2020年，票數、得票率不斷創下民進黨的得票數（率）新紀錄，且蔡英文三屆總統得票率都領先該次民進黨政黨票10個百分點以上，「蔡英文大於民進黨」，單看過去三屆總統大選的得票數據，確實是鐵錚錚的事實。
黃揚明說，過去三屆大選，蔡英文在最後催票階段請出羅景壬導演拍攝的廣告，例如2012的「屋頂篇」、2016的「跟著孩子走」、2020的「大聲說話」，蔡英文都僅露臉幾秒，影片主軸以傳達人民對執政者不滿、訴求改變、聲援香港反送中等價值為影片主體，以感性訴求來感動可能的潛在支持者。
黃揚明提到，這一次廣告僅由蔡英文、賴清德、蕭美琴擔綱演出，沒有其他素人入鏡，很明顯策略改變，透過蔡賴、賴蕭的對話凸顯欲傳達的團結意向、民主理念，影片中的「交棒」概念，用以化解4年前就存在的蔡賴心結，也是路人皆知的陽謀
黃揚明認為，這次若賴清德能拿到蔡英文2012年的609萬票，勝選就幾乎成為囊中物，因為若以7成投票率計算，609萬票的得票率約達44.6％，堪稱「三腳督」對戰的安全得票率，因此，能在綠營基本盤外，爭取「英粉」極大化，是這支廣告的目標。
黃揚明也說，他覺得這支「在路上」可以當成對民進黨執政喜好度的快篩試劑，4分鐘看完，喜歡的就是支持民進黨繼續執政，不喜歡的以及看不完的，就是不支持民進黨繼續執政。
黃揚明提到，這次選戰中難得有一支競選廣告引起廣泛討論以及網友惡搞創作，藍白陣營的文宣讓人印象深刻的幾乎沒有，或許民進黨的選戰技術操作面還是技高一籌。
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