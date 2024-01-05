週末2地有雨！挑戰冷氣團「最低溫時間出爐」　投票日全台天氣曝

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不過週六下半天由於北方再度有冷高壓南下，臺灣附近將有微弱鋒面系統建立通過後，東北季風逐漸接續南下影響，不過強度都偏弱，因此氣溫都還不會有什麼明顯的變化，可能也要到晚間迎風面的北部及東部才有些短暫陣雨影響並延續至週日，北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫再度下滑轉涼；而相對背風的中南部依然影響不大，以晴或多雲的天氣並日夜溫差較大的天氣為主。
林孝儒提醒，下週一東北季風將逐漸減弱，各地氣溫會再微幅回升，不過由於環境水氣還是比較多，除了北部及東部仍是有些短暫雨機會外，中部山區亦有些降雨影響，類似的天氣型態也將延續至下週二。
但下週二晚間又有機會再度接續新一波東北季風緩慢南下影響，北部及東部雖有局部短暫雨延續至下週三上半天，不過下週三下半天至下週四有機會伴隨一波乾冷空氣移入，各地逐漸轉乾冷型態，目前尚不排除達冷氣團等級。下週五又是北方系統減弱的節奏，各地天氣持續穩定，氣溫再微幅回升。
林孝儒表示，目前初步來看，下週六大選投票日，臺灣正處在天氣系統正要變化的環境，可能有微弱鋒面系統建立通過後，東北季風逐漸南下影響，整體強度較弱，或許不太有明顯的降溫降雨，以北部及東北部多雲，中南部晴時多雲的天氣為主。
下週日東北季風才會顯著的增強，但環境偏乾，氣溫雖有下滑，但將不太有降雨影響。最後提醒一下，未來預報中天氣系統節奏變化迅速，存在些細微的變動性，各位朋友可以持續利用本團隊粉專更新預報，以隨時掌握最新的天氣變化。