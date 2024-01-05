狠酸賴蕭配「在路上」影片！黃珊珊：一直翻車該換正直誠信駕駛
民進黨總統候選人賴清德日前推出「在路上」競選影片，引起廣大迴響，支持者看了直呼感動。對此，民眾黨不分區立委候選人、柯文哲競選總幹事黃珊珊今（5）日狠酸，一直翻車，該換正直誠信的駕駛。
記者呂炯昌／台北報導
黃珊珊今今日在臉書發文狠酸，「上路了，台灣卻一直撞車，該換正直誠信的駕駛了」，下方留言處並附上民眾黨1個月前拍攝的「翻車」影片，內容指「實質薪資衰退幅度10年最大，質疑是誰偷走了你的生活品質」、「前3季新生兒僅約10萬，全年恐再創新低，是誰偷走你對未來的信心」、「台灣房貸所得比超過世界標準，不吃不喝10年才能買房，是誰偷走你的幸福想像」。影片最後指出，「執政一再翻車，卻堅持走一樣的路，該換駕駛了！」
下方留言處也有不少人對賴蕭配「在路上」競選影片表達反感，有民眾黨支持者留言「看了電影電視50年、第一次發現有廣告讓人看不下去的」、「車上剛好有三寶」等。
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