羽田機場事故 塔台: 下指令後忙其他調度、沒發現海保機闖跑道
日本羽田機場日航客機與海保廳定翼機發生衝撞事故，造成5死15傷，疑似是因海保機長聽錯指令、闖入跑道才會發生意外，儘管機長聲稱有得到進入跑道的許可。塔台方面則表示，對海保機下達在跑道旁等待的指令後，便去調度其他飛機，因此未能第一時間察覺，造成憾事。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《NHK》等日媒報導，負責管制的塔台人員在接受國土交通省調查時表示，當下由於還有其他飛機要進行起降，所以在發出指令後，就忙於其他調度，沒有注意到海保機後續動作，也沒有發現海保機進入跑道。
日本運輸安全委員會預定5日約談7名日航空服員，相關單位已著手清除跑道上的2架飛機殘骸。美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）也聲稱，美國的飛安官員將協助日本讀取飛行紀錄器。
國土交通省官員透露，當天海保機在跑道上大約停留了40秒，之後就與正在降落的日航班機相撞。日航班機的3位飛行員均表示，根本不知道跑道上有海保機，直到相撞前一刻才感到不對勁。
雖然羽田機場努力恢復運載量，但日本5日仍有200多趟國內航班被迫取消，航班時刻表的變動，預計要持續到跑道完全恢復運作為止。