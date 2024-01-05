潤娥見面會門票直接送！六福萬怡追星專案明天12點開搶 限量6間
新年度來臨，飯店紛推出獨特的主題住房專案。因應少女時代潤娥亞洲巡迴見面會台北站「YOONITE」將於2月4日於在TICC台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，台北六福萬怡酒店推出「追星王者飯店住房專案」，住宿就送潤娥巡迴見面會門票兩張，房間則是25坪的豪華套房，享行政貴賓廳禮遇、自助式早餐等，專案明（6）日12:00開放預訂，限量6間。至於花蓮瑞穗天合國際觀光酒店則是針對1月12日至14日返鄉投票，以及投完票想泡湯度假的客群推出指定日優惠，雙人入住城堡溫馨家庭房，贈送兩位5歲以下兒童免費，兩大兩小超值價8,888元。
記者葉盛耀/綜合報導
坐落於南港車站四鐵交匯的「台北六福萬怡酒店」，距離位處舉辦萬場人氣爆棚演唱會「 TICC台北國際會議中心」的信義區僅需8分鐘車程，因此推出「追星王者飯店」住房專案，每房每晚15,530元，超值優惠28折起，住宿即贈少女時代潤娥巡迴粉絲見面會台北站D區門票兩張，專案入住25坪的豪華套房，廳房獨立以及2間衛浴，並贈送一禮莊園特製如偶像般甜美的粉色玫瑰永生花禮，尊享行政貴賓廳Happy hour禮遇，翌日再享南港超人氣的敘日全日餐廳早餐，與偶像共創美好回憶之餘享受王者飯店般的住宿。
花蓮瑞穗天合國際觀光酒店則是於1月12日至14日針對返鄉投票，以及投完票想泡湯度假的客群推出指定日優惠，雙人入住城堡溫馨家庭房，贈送兩位5歲以下兒童免費，兩大兩小超值價8,888元，在大選結束後，搭乘火車造訪花東縱谷體驗一趟歐風城堡飯店的溫泉之旅。
此次總統大選投完票度假趣優惠，適用於城堡溫馨家庭房兩大床房型，雙人入住8,888元起，並包含芳泉百匯自助式晚餐與翌日早餐，在房內即可沉浸於瑞穗知名的黃金湯洗禮，泡完溫暖的溫泉後，再暢飲一瓶沁涼的鮮奶更是愜意舒暢。住房每房招待兩位5歲以下兒童免費，12歲以下兒童也可以每人每晚加價1,750元入住，格外適合返回花蓮投票兼度假的客群。
瑞穗天合國際觀光酒店坐落的瑞穗溫泉區以黃金湯聞名，泉質與日本三大名湯的有馬溫泉相似，近期酒店也獲得花蓮縣政府頒發優質溫泉「十泉十美」獎。入住期間可享戶外黃金溫泉區、石板浴，以及溫水的室內按摩水療區、飄飄河、旋轉滑水道與室內溫水游泳池等，此外還有旋轉木馬、兒童超跑俱樂部、電競室與跑跑甩尾車等眾多遊憩設施。