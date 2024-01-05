MLB／明星左投Sale傷病史一籮筐 勇士照樣捧2年11.7億續約
日前亞特蘭大勇士隊透過交易取得明星左投「拍賣哥」Chris Sale，雖然近年Sale受到傷勢困擾，但仍然不減勇士對他的信心，勇士球團今（5）日以2年3800萬美元（約11.7億新台幣）達成續約。
記者路皓惟/綜合報導
根據大聯盟官網報導，今年Sale薪資為1600萬美元，2025年為2200萬美元。此外，球隊擁有2026年的選擇權，如果勇士隊行使該選擇權，Sale將獲得1800萬美元，而他也將捐出其薪水的1%（18萬美元）給亞特蘭大勇士基金會。
現年34歲的Sale生涯七度入選全明星賽，但過去幾年一直受到傷病困擾。他在2020年3月接受了Tommy John手術，直到2021年8月才重返賽場。
2022年因一系列傷病，包括肋骨、小指和手腕骨折，整季他僅投了5.2局就報銷，2023年他則因肩傷缺席了一段時間。
過去3年一連串的傷病，合計僅投151局，現在很難看出Sale還剩下多少能力，但勇士隊仍然相信他擁有足夠的宰制力，能夠成為球隊的第四號先發，排在Spencer Strider、Max Fried和Charlie Morton之後，如果他能夠保持健康，肯定能為勇士帶來戰力上的提升。
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