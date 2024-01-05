拒絕情緒內耗！考核成績低空飛過　逼退工程師年前裸辭　

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尚未確定志向的茉涵，想透過嘗試不同職務，探索自身的潛力，半年前轉換跑道，茉涵進入傳產業，挑戰資安工程師一職，由於以往沒有資安工作經驗，薪水只介於3到4萬，但能一窺資安領域實務樣貌，讓她願意降薪打怪，原本期待能在新公司做中學累積經驗，沒想到竟是惡夢的開始。
到職後，茉涵發現，這間老牌公司死氣沉沉，充斥著腐敗的馬屁文化，有等待退休養老的資深前輩，有虛度光陰愛擺爛的員工，更慘的是，她遇到一位空降新主管，領導能力不足，交辦公事不清不楚，拒絕與屬下溝通，還挖角前班底培養自己的人馬，形成辦公室小圈圈。刻意排擠她、為難她，不讓她參與重要專案會議，讓人心累。
茉涵直言，年終考核時，自己的成績只有低空飛過，她認為是主管的逼退，長期的情緒內耗，已決定在1月底裸辭，歷經2次轉職經驗，下一份工作，她盼望能夠重返科技產業，鎖定UI工程師職務，期待落腳在企業文化開放的環境，與年齡相仿志同道合的同事一起共事，重新找到職涯方向。
1111人力銀行公關經理曾仲葳分析，裸辭族主要擔心年前轉職金錢壓力會變大、領不到年終，不確定空窗期有多久，也擔心工作機會不好找、不好談下一份工作的薪資，因此裸辭族的比例並不高，畢竟還是需要勇氣，通常裸辭族比較多為30歲以下年輕人，期望追求更好的薪水，或是希望躋身不同產業。