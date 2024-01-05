台灣合法交易所涉虛擬幣詐騙！警兵分15處帶回14人　業者發3聲明

多賺1張迪士尼門票！日圓換匯見0.2178元甜價　專家解析再貶原因

▲日圓兌美元貶破144價位，也使得日圓兌新台幣換匯再現「0.21字頭」甜甜價，今（5）日早盤台灣銀行日圓現鈔賣出價甚至來到0.2178元。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元貶破144價位，也使得日圓兌新台幣換匯再現「0.21字頭」甜甜價，今（5）日早盤台灣銀行日圓現鈔賣出價甚至來到0.2178元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2024年開市美元指數站上102，亞洲主要貨幣兌美元回貶，日圓更進一步貶破144兌1美元，雖然新台幣也貶回「31字頭」，但這兩天貶勢有趨緩，也使得日圓換匯價繼去年12月27日之後，又見到「0.21字頭」。今（5）日台灣銀行日圓現鈔賣出價更見到0.2178元，若與近半年換匯高點0.2282元相較，換新台幣5萬元，可以多換10462日圓現鈔，等於多賺到1張一般假日東京迪士尼門票錢或可多吃10碗一蘭拉麵。

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匯銀人士分析，美國聯準會（Fed）上月的會議紀錄未就何時開始降息提供直接線索，決策者仍然認為利率有必要在一段時間內保持限制性，推動美元上漲，加上民間部門調查顯示，日本au Jibun銀行12月製造業採購經理人指數（PMI）降至47.9，以10個月來最快速度萎縮，更連續7個月低於50.0榮枯分界線。

不僅如此，日本央行總裁植田和男也提到，日本長期低增長、低通膨出現轉變，希望能夠進一步實現工資及通貨膨脹均衡增長，儘管市場參與者仍預計日本央行將在今年某個時候結束負利率政策，但日本西部強烈地震重創日本日經指數，導致部分析師削減市場對日本央行1月22日至23日舉行的利率決策政策會議終止「負利率」的押注。

此外，美國自動數據處理公司（ADP）發布的全國就業報告顯示，美國12月民間就業崗位增加16.4萬個超過預期，更創去年8月以來最大月度增幅，並據美國勞工部公布上週初請失業金人數降至兩個月來最低20.2萬人，顯示勞動力市場依然強勁，而且標準普爾（S&P）全球終值數據顯示，美國12月綜合PMI略降至50.9，服務業PMI升至51.4，導致日圓進一步貶破144兌1美元價位。至於日圓是否進一步貶破145價位？市場聚焦於美國政府將公布的就業報告。

也由於日圓兌美元2024年開市從140.8一路貶至今日盤中的144.9價位，雖然新台幣兌美元也貶回「31字頭」，但這兩天貶勢有趨緩，也使得日圓換匯價也重回「0.21」頭字的甜價，今日早盤台銀日圓現鈔賣出價更一度來到0.2178元。若以換新台幣5萬元來說，與近半年日圓換匯高點7月28日收盤價0.2282元相較，當時只能換到21萬9106日幣，現在則可換到22萬9568日幣，可多換到10462日幣。若以日本東京迪士尼一般假日成人門票售價9400至9900日幣來說，等於多賺到1張東京迪士尼成人門票錢或可吃10碗一蘭拉麵。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時也提到，2024年在美元神遊去「群龍無首」之下，亞洲貨幣將各憑本事，不見得再齊漲齊跌，貨幣政策較寬鬆的國家像是日本、中國匯價恐怕就不太好。不過，若日本央行願意脫離「負利率」，日圓就會大升，只是目前看來日本貨幣政策轉向也會拖到3月底4月初，日本每年一度的春季調薪那時侯。

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