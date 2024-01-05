空戰再升級！柯文哲官網新增「柯盈配」車掃動態直播

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民眾黨表示，柯文哲競選官網有別其他候選人的另一特色，就是將政策分為「國安」、「產安」、「人安」三大分類，下拉連結選單後即可看到相關政策論述，先使人民了解「面對問題」、再由柯文哲提出「解決問題」的方針、最後透過「政策共論」匯聚公民意見，還可以投票、留言，希望帶動民眾對政策的了解與共感，相較其他候選人更有互動性。
民眾黨指出，隨著選戰進入倒數計時，柯文哲、吳欣盈開始全台大掃街，官網也在「行程站台」功能中，提供每日車掃最新路線。「行程地圖」則透過地圖點位，呈現柯文哲在全台走動的足跡，使用者可以透過滑鼠移動，看到柯文哲現在、過去、未來行程。柯文哲空戰全面啟動，除了既有社群、再加上官網即時更新，資訊全面不漏接，堪稱是本次總統大選，裝備最完整、資訊輛最飽滿的競選官網﹙https://www.2024kpromise.tw/home/﹚，也是柯文哲搶攻空戰的秘密武器。
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