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空戰再升級！柯文哲官網新增「柯盈配」車掃動態直播

▲選戰倒數2週，民眾黨柯盈配展開街掃行程。（圖／記者吳翊婕攝）
▲選戰倒數2週，民眾黨柯盈配展開街掃行程。（圖／記者吳翊婕攝）

記者呂炯昌／台北報導

台灣民眾黨「柯盈配」本週展開全台車掃行程，台灣民眾黨總統候選人柯文哲官網今（5）日也更新，可看到柯文哲與吳欣盈車掃「即時直播」與「最新定位」。

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民眾黨指出，自選戰開打後，即致力以最小資源發揮最大戰力，除了在社群經營屢創佳績，臉書追蹤者即將突破218萬、IG 即將衝上114萬大關，YouTube也可能在選前衝上百萬粉絲，使柯文哲成為台灣第一位YT突破百萬的政治人物、海放賴侯。此外，柯文哲的競選官網也不斷更新即時功能，除了將所有政策歸納收攏，更在選戰倒數關鍵時刻，放上即時直播與車掃定位，方便民眾一手掌握柯文哲最新資訊。點入柯文哲競選官網後，即可看到「最新公告」蓋板，點擊後可看到柯文哲與吳欣盈車掃「即時直播」與「最新定位」。

民眾黨表示，柯文哲競選官網有別其他候選人的另一特色，就是將政策分為「國安」、「產安」、「人安」三大分類，下拉連結選單後即可看到相關政策論述，先使人民了解「面對問題」、再由柯文哲提出「解決問題」的方針、最後透過「政策共論」匯聚公民意見，還可以投票、留言，希望帶動民眾對政策的了解與共感，相較其他候選人更有互動性。

民眾黨指出，隨著選戰進入倒數計時，柯文哲、吳欣盈開始全台大掃街，官網也在「行程站台」功能中，提供每日車掃最新路線。「行程地圖」則透過地圖點位，呈現柯文哲在全台走動的足跡，使用者可以透過滑鼠移動，看到柯文哲現在、過去、未來行程。柯文哲空戰全面啟動，除了既有社群、再加上官網即時更新，資訊全面不漏接，堪稱是本次總統大選，裝備最完整、資訊輛最飽滿的競選官網﹙https://www.2024kpromise.tw/home/﹚，也是柯文哲搶攻空戰的秘密武器。

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▲柯文哲官網更新，新增「柯盈配」車掃動態直播。（圖／民眾黨提供）
▲柯文哲官網更新，新增「柯盈配」車掃動態直播。（圖／民眾黨提供）

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