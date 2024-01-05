人才保留戰！基層主管最難留　至少要開「這價錢」

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調查指出，農曆年前的這一波轉職，填答者期盼月薪能有49671元，原公司最少要加薪6958元才有較高機會留住優秀人才，且透過交叉分析看出，基層員工要加薪5690元才會願意留下來，而基層主管的留才代價則高達8537元；不過，也有25.4%表示加薪多少都不願意留下來。
此外，上班族在轉職前優先考慮的因素則包括：薪資待遇（78.9%）、工作內容與性質（60.5%）、休假制度（44.7%）、員工福利（43.8%）以及工作環境（38.5%）。
針對今年的轉職意向，調查顯示，最多人選擇不同產業相同職務38.8%、不同產業不同職務31.5%、相同產業相同職務14.9%、相同產業不同職務8.7%以及轉換工作型態（創業/接案）6.1%。至於最想投入的產業以資訊科技業為首，連續榮登9年冠軍，其次則是工商業服務（金融業）。
曾仲葳表示，追求高薪一直是上班族轉職的最大動力，隨著基本工資調漲，更加深小資族的不安全感，擔心長期薪資停滯被通膨吃掉，被迫淪為新貧世代，因而欲透過跳槽墊高薪資，不過優質員工難覓，基層主管的留才代價並不低。
曾仲葳說明，基層主管身處第一線，必須帶領團隊作戰業績達標，還要面對上級交辦任務的壓力，時時拿捏工作場合的人際互動與管理，長期下來身心俱疲，因而留才代價至少要8537元。而科技業年薪保障14個月再加上分紅獎金，也格外引人注目，金融業的獲利表現，往往也都能反映在豐厚年終獎金上，因而成為轉職者鎖定的兩大產業。