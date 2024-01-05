護理加薪、侯康實現！趙少康：當選後全國護理人員每月加薪1萬

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趙少康強調，醫療服務具有高度專業性，醫療的價值不容被質疑，而醫護人員更是長期處於高壓狀態下，所以政府在要求醫療品質的同時，也要保障其經濟安全，趙少康先生認為應透過制度性的改革、穩定的經費預算來穩定人力，最終是重新找回護理人員的尊嚴，讓護理人員更願意從新回到救人服務的崗位!所以侯康配具體主張，確保「醫療價值」等於「醫療品質」等於「醫療點值」，目標朝向將健保點值補足到一點一元，並且將要求所增加的醫療收入必須給付給所有的醫事人員，以整體提升醫事人員的薪資水準，確保全體醫事人員的經濟安全。
解決護理人員困境的具體作法包括：第一，醫院中的「急性病床」和「特殊病床」的護理師，每月增加津貼1萬元，第二，重新檢討整體健保支付制度、健保浮動點值以一點一元為目標，並且研議三班護病比入法，第三，加強住院整合照顧計畫、擴大智慧護理，第四，加大政府投資健康、加強品質監測與控管（避免醫院為了衝量反而增加醫事人員工作負擔）。
趙少康說，只有挺住護理師，才能挺住醫療體系，也才能挺住國人的健康!「健康必須投資，政府責無旁貸！」他呼籲國人，1月13日一定出來投票，選出最有能力保障醫事人員的侯康配。最後所有與會人員一起呼口號「0113、票投侯康、醫護心安、全民健康!」
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