獨／年收6千萬卻不善理財　友曝張誌家爬屋頂翻身高球教練機緣

護理加薪、侯康實現！趙少康：當選後全國護理人員每月加薪1萬

▲趙少康今日到立法院宣布挺護理師的政見。（圖／記者嚴俊強攝，2023.01.05）
▲趙少康今日到立法院宣布挺護理師的政見。（圖／記者嚴俊強攝，2023.01.05）

記者余祥／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（5）日在立法院和護理師公會全聯會紀淑靜理事長、醫師公會全聯會前秘書長蔡明忠、立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆等人召開「護理加薪、侯康實現」記者會。趙少康當場宣布，當選後將提高全國護理人員薪資每月一萬元。

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趙少康表示，醫院有床無法開、急診室塞爆、病患一直大排長龍的現象，這個現象每天在醫療院所不斷重複發生，原因就是護理人員嚴重不足，並且薪資水平過低、工作量大，再加上這幾年物價通膨不斷上漲，健保給付點值過低，造成血汗醫護。醫事人員每天做功德，但政府卻無法保障醫護人員最基本的經濟安全，醫療體系崩壞、人力嚴重不足，已是國安議題，必須立刻解決。

趙少康強調，醫療服務具有高度專業性，醫療的價值不容被質疑，而醫護人員更是長期處於高壓狀態下，所以政府在要求醫療品質的同時，也要保障其經濟安全，趙少康先生認為應透過制度性的改革、穩定的經費預算來穩定人力，最終是重新找回護理人員的尊嚴，讓護理人員更願意從新回到救人服務的崗位!所以侯康配具體主張，確保「醫療價值」等於「醫療品質」等於「醫療點值」，目標朝向將健保點值補足到一點一元，並且將要求所增加的醫療收入必須給付給所有的醫事人員，以整體提升醫事人員的薪資水準，確保全體醫事人員的經濟安全。

解決護理人員困境的具體作法包括：第一，醫院中的「急性病床」和「特殊病床」的護理師，每月增加津貼1萬元，第二，重新檢討整體健保支付制度、健保浮動點值以一點一元為目標，並且研議三班護病比入法，第三，加強住院整合照顧計畫、擴大智慧護理，第四，加大政府投資健康、加強品質監測與控管（避免醫院為了衝量反而增加醫事人員工作負擔）。

趙少康說，只有挺住護理師，才能挺住醫療體系，也才能挺住國人的健康!「健康必須投資，政府責無旁貸！」他呼籲國人，1月13日一定出來投票，選出最有能力保障醫事人員的侯康配。最後所有與會人員一起呼口號「0113、票投侯康、醫護心安、全民健康!」

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