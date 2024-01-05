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2024年AI PC全面大爆發！元月除息布局科技ETF搶商機

▲美國消費性電子大展（CES）將於下周二1月9日在美國拉斯維加斯登場，在AI浪潮助攻下，今年市場主軸風潮將從AI伺服器延伸至AI PC，相關的科技ETF也受到市場關注。（示意圖／翻攝pixabay）
▲美國消費性電子大展（CES）將於下周二1月9日在美國拉斯維加斯登場，在AI浪潮助攻下，今年市場主軸風潮將從AI伺服器延伸至AI PC，相關的科技ETF也受到市場關注。（示意圖／翻攝pixabay）

記者許家禎／台北報導

美國消費性電子大展（CES）將於下周二1月9日在美國拉斯維加斯登場，在AI浪潮助攻下，今年市場主軸風潮將從AI伺服器延伸至AI PC，調研機構更預測，AI PC將在2025年成為市場主流產品，2026年AI PC銷售將佔整體PC銷售的一半以上，屆時台灣品牌廠、電子代工大廠可望受惠市場換機潮，也因此相關的科技ETF也受到市場關注。

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國泰台灣5G+ ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，截至1月3日，00881基金規模為新台幣417億元，是目前台灣規模最大的科技主題ETF，持股包括台積電、聯發科、鴻海、台達電、聯電、廣達等各領域龍頭股，超過8成屬於AI相關供應鏈，半導體類股也超過5成，自2020年的年底掛牌以來，已累積多達27萬名的受益人（截至2023/12/29）。

蘇鼎宇補充，根據臺灣指數公司官網資料，2023年（2023年1月3日至2023年12月29日）00881追蹤的「台灣5G+通訊指數」含息報酬達44.6%，表現優於台股大盤的30.7%，深具成長動能。

蘇鼎宇指出，台灣科技類股在全球AI浪潮助攻下，2023年利多消息不斷，漲勢相當驚人，仍會是今年市場主軸，預估風潮將由AI伺服器延伸至AI PC。市調機構Canalys預計，PC市場將在2024年恢復8%的成長，而AI PC將在2025年成為市場主流產品，2026年AI PC銷售將佔整體PC銷售的一半以上，屆時台灣品牌廠、電子代工大廠可望受惠市場換機潮。

加上美國消費性電子大展（CES）將於下周二登場，各國際品牌消費性電子新品接續上市，歷年展覽題材通常會帶動股價表現，蘇鼎宇建議投資人可趁本次除息前布局科技相關ETF，有望配息、價差雙收。如00881與鎖定美股科技龍頭的國泰北美科技ETF（00770）都將於1月17日除息，投資人只要於1月16日前買進，農曆春節後就可開心領配息紅包。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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