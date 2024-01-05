小主管能力不足難服眾！內行教戰：皮繃緊靠這招說話

我是廣告 請繼續往下閱讀
1111人力銀行公關經理曾仲葳接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，現在是「數據說話」的時代，若想要讓下屬覺得自己夠資格坐在這個位置上，就是要拿出工作表現成績讓下屬看見、信服，雖然剛開始可能會比較辛苦，但日久見人心，有成績還是可以讓大家相信跟尊敬。
曾仲葳進一步解釋，像是一般新人進入公司，可能都有3個月的試用期，主管也一樣，需要給他們一點時間磨合，不同企業有不同文化，3個月是基本的時間，有一些公司對於主管要求更高，會希望1個月就能達到業績跟水準，因此空降主管「皮要稍微繃緊」，若1個月可以表現出來，對於後續這個位置的平穩度最好，也盡量不要超過3個月的試用期。
缺工時代，曾仲葳指出，基層主管年齡層確實有比以往稍微年輕，可能是因為很多人不願意坐在辦公室做朝九晚五的工作，所以毅然決然裸辭，多出很多小主管職缺的可能性，因此公司提拔更年輕的人，或是資歷沒那麼深，但可能在公司時間較久的人，公司就是抱持著「先求有再求好」的心態，後續再慢慢培訓主管能力。
這樣是否代表基層員工只要做夠久，就都有機會晉升小主管呢？曾仲葳評估，可能還是要看產業別，像是資訊科技業或金融業專業度較高就不一定，想升級當主管可能要不停進修、考取證照才有機會，但入行門檻較低的基層服務業、餐旅住宿業，可能就做夠久，就可以拿到那個位置。
若從基層角度來看，曾仲葳也說，若遇到主管領導能力不足，交辦事情不清楚，建議上班族可以勇於發問，或是尋找公司中比較資深的同仁詢問主管風格或是個人領導取向，可能會比較了解主管的需求。
至於怎麼在入職前評估企業文化，避免「從一個火坑跳入一個火坑」，曾仲葳分享，在1111人力銀行官網上有即時通功能，在求職者遞出履歷或是想要面試前，可以即時跟線上雇主或者是業者進行溝通，在對答過程中就可以了解這是否是理想的企業或是公司文化。