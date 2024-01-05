台股臉綠但ETF還是旺！00919規模站上千億大關　這些原因受青睞

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00919在去年12月已經依照目前公布的前三季EPS成長條件篩選換股完成，過去00919有近8成都在電子，但這次調整完成之後，電子比例應該會降到7成以下，傳產也分散到航運、鋼鐵、電機、化工、生活百貨等等不同類別，再加上2檔金控股，涵蓋的產業更多元，更有利於風險分散。
同時，市場對於00919填息也持高度期待，加上00919自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為0.54元，而且皆已完成填息，而最近一次配息，更是上調的配息金額到0.55元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益，這些都是投資人在選擇標的時須考量的因素。
謝明志指出，晶片大廠英特爾也正式發表新晶片Intel Core Ultra 處理器，主打 AI PC 與AI伺服器效能，AI PC將有機會帶動新一波風潮。AI伺服器相關族群雖然之前利空不斷，近期已經開始有好消息傳出，第一季可能鬆綁中國禁令，AI伺服器亦將有機會重回主流。
謝明志也說，目前很多族群評價已高，相對低基期的族群將有機會補漲。整體而言，股市漲多後須提防修正，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。