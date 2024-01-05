高樹鄉LV級「雪蜜棗」上市 口感脆甜多汁受消費者青睞
高樹鄉的「雪蜜棗」以其獨特的口感在蜜棗品種中脫穎而出，然而，由於產量稀少且管理繁複，農民普遍轉向其他品種。高樹鄉李俊寬則是少數堅持種植「雪蜜棗」的農民之一，他以天然無毒的方式栽種，甚至像呵護嬰兒一樣為蜜棗進行精心管理，包括親手為果實做「SPA」。儘管管理不易，他的堅持使得「雪蜜棗」在市場上擁有一群忠實的消費者。
記者莊全成／屏東報導
「雪蜜棗」原名雪梨蜜棗，外觀扁圓如小蘋果，皮薄、爽脆、水分多且甜度極高，被譽為「蜜棗的LV」。然而，由於產量僅為牛奶蜜棗的四成，且管理上的困難，大多數農民已轉向其他品種。李俊寬表示，雖然「雪蜜棗」的口感優越，但其栽培和管理相對繁複，成本較高，令農民望而卻步。
李俊寬強調，他除了提供消費者安心的口感外，更遵從父親的遺願，以天然方式管理棗園，並使用自家研發的多醣體酵素提供給棗樹營養。儘管現在大多數農民轉種其他品種，他堅守15年來，堅信品質至上，以期延續這個美味的傳統。
高樹鄉位於水源保護區，天然環境優越，今年颱風破壞果樹，「雪蜜棗」雖個頭較小，仍然保持著皮薄、肉質清脆、多汁的特點。李俊寬根據棗子的重量分級並精心包裝，繼續為消費者提供這個獨特的味覺享受。