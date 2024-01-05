韓媒爆「親中立委」洩密潛艦國造　賴清德斥：令人不齒用選票教訓

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對於韓媒報導，賴清德說，南韓的媒體已經報導，將台灣潛艦國造的機密洩漏給韓國的，是一位親中立委，這實在令人不齒，不分朝野支持國防建設、保護國家，這本來就是應該的事情，更何況每一位國會議員，對國家都應該要有忠誠度。
賴清德呼籲，敬請南投的父老鄉親，一定要用手中神聖的選票教訓國民黨立委馬文君，同時也能夠支持立委候選人蔡銘軒取而代之進入國會，守護台灣、維護印太的和平，敬請國人在這次的重大選舉當中，都能夠支持民進黨所推薦的民主大聯盟跨黨派、跨時代、跨領域的優質候選人，避免更多的馬文君進入國會傷害國家，自己的國家要自己來守護。
就屏東選情部分，賴清德說，他是三組候選人裡面最認真的，不僅僅提出國政藍圖、國家希望工程，那麼也提出了均衡台灣國家建設計劃，他甚至跑台灣已經跑第7圈了，「我是最認真的一組」。
賴清德提到，屏南雖然競爭激烈，但他對立委候選人徐富癸有信心，因為他從事政治工作深入基層服務民眾前前後後已經20年，在當中，他是最了解民眾也最了解屏東的需求，「我對他非常有信心」。
賴清德說，這個選區也是總統蔡英文以及行政院前院長蘇貞昌的故鄉，也是過去民主的聖地，「我對鄉親也非常有信心，希望我們父老鄉親這次要展現民主的力量，一定要出來投票，而且要集中選票，支持正字標記，民進黨提名的唯一候選人徐富癸，讓徐富癸可以高票當選，讓鍾佳濱也可以當選連任，屏東是最重要的民主聖地，敬請屏東的父老鄉親能夠鼎力支持」。
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