南台車掃「聲音還是低8度！」吳欣盈：民眾黨不玩棄保遊戲
台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈今（5）日持續展開南台灣車掃，吳欣盈表示，「聲音還是低8度」，但她還要堅持8天，等到1月12日凱道造勢活動，並強調民眾黨不玩棄保的遊戲。
記者呂炯昌／台北報導
吳欣盈今日上午從台南歸仁仁壽宮出發展開車掃，11點左右抵達中州寮保安宮參拜，並接受聯訪。媒體詢問這兩天都跑台南、高雄，有媒體報導嗓子已經低8度，今天狀況如何？吳欣盈表示，「聲音還是低8度」，但她還是要等8天時間，好像在跑馬拉松，聲音還是要好好保護，等到1月12日凱道造勢活動，之後還要有機會跟民眾聊天。
吳欣盈提到，重點要跟民眾溝通有三腳督的情況，請民眾出來投神聖的一票，民眾黨不玩棄保的遊戲，每個人的一票可以改變台灣的命運，呼籲支持者「棄藍綠、保台灣」。
針對民眾黨總統候選人柯文哲日前指出台南在民進黨執政下到現在都來沒有社會住宅，引發台南市長黃偉哲反擊，吳欣盈表示，「在內政部的數字，現在目前為0，數字是會說話。」
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