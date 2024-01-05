批侯柯與牛鬼蛇神站在一起　賴清德酸：聯合政府只不過是黑金政權

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賴清德受訪時表示，不管是侯友宜或者是柯文哲，都抹黑民進黨黑金貪瀆，可是我們能清楚看到，不管是侯友宜或者是柯文哲，在全國各地都跟牛鬼蛇神站在一起，也跟許許多多的李全教們擁護站在一起，來進行這場選舉，像這樣黑金體質的政黨，未來如果籌組聯合政府，只不過是黑金政權而已。
賴清德詢問，大家回想一下，過去在馬英九執政期間，行政院的秘書長林益世涉及貪瀆，而且還判刑確定在案，大家真的希望黑金體質的國民黨，或者是藍白合重新回到執政嗎？
賴清德提到，民眾黨不分區立委候選人黃國昌批判李全教，但侯友宜或是柯文哲都跟李全教站在一起，這實在是充滿矛盾，這個也是說一套作一套，敬請國人一定要看清楚，用手中神聖的選票，支持2號賴清德蕭美琴支持民進黨所推薦的優質的候選人，避免黑金王朝再度回來。
媒體詢問，民進黨今天要上架廣告，昨晚被侯陣營事先知道，傳出施壓電視台不能播出？賴清德說，希望侯友宜要對外說明，為什麼我們還沒有公開的廣告，他有辦法取得？他為什麼又可以明目張膽的施壓電視台，不可以托播我們的廣告影片？這儼然是傷害言論自由，希望侯友宜市長說清楚講明白。
賴清德提到，過去在國民黨執政時期，侯友宜刑大隊長帶隊去抓鄭南榕，發生的不幸事件，希望侯友宜市長要改變過去戒嚴時期那種心態，要尊重言論自由，台灣的言論自由是由許許多多人犧牲奉獻才有辦法得到，「你身為總統的候選人，你如果沒有辦法保護言論自由，而且更甚的傷害言論自由，如果讓你當選，台灣的言論自由將會變成什麼樣的情況，這個是國人最關心的事情」。
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