7-11草莓霜淇淋回來了！造型夢回1980年 加碼「草莓乳酸」思樂冰
秋冬草莓季來臨！7-11霜淇淋與「法朋烘焙甜點坊」聯名合作推出「草華開運霜饗」霜淇淋，除了香甜草莓與濃郁奶香，順滑不膩口外，最特別的是7-11復刻1980年代霜淇淋餅杯，推出限量超吸睛的「霜饗炮」造型。此外，思樂冰也同樣復刻經典產品，推出「紅魔鬼思樂冰一草莓乳酸風味」，思樂冰、霜淇淋指定週五及週末，有第二件半價優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11霜淇淋出大招了！即將於1月10日起開賣，與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Patisserie」聯名合作推出的「草華開運霜饗」霜淇淋，由法朋主廚指導監製，特選歐洲進口草莓原料搭配瑞穗鮮乳精心調配完美比例，入口香甜草莓與濃郁奶香，順滑不膩口。
雖然7-11在2018年也曾推出靜岡草莓霜淇淋，不過「草華開運霜饗」搭上首度復刻1980年代的霜淇淋餅杯，推出限量吸睛「霜饗炮」造型，在新年之初獻上好運吉利開運祝福，每支售價49元，1月10日起至2月6日前，霜淇淋每週五、六、日，使用icash 2.0、icash pay享第二件半價優惠。
同時，將在1月10日經典回歸的還有「紅魔鬼思樂冰一草莓乳酸風味」，香濃草莓搭配柔和乳酸香氣，厚實綿密，回味1988年紅魔鬼第一次登場的經典時光。1月19日起至2月4日前，每週五、六、日，思樂冰全品項大杯第2杯半價。
全家新口味霜淇淋也已於今（5）日正式開賣，聯名「青花驕」推出「青花椒霜淇淋」，結合經典小農牛奶或比利時巧克力風味，附贈江津九葉青花椒提煉的青花椒麻香淬油，售價49元。（青花椒麻香淬油數量有限，送完為止）