阿聯酋優惠來了！2萬8777元起搭A380飛歐洲 即刻開搶至1/23截止
▲阿聯酋航空推出優惠機票，即日起至2024年1月23止，可購買9月30日前自台北出發的機票，最低經濟艙含稅票價28,777起。（圖／阿聯酋航空提供）
記者
葉盛耀/綜合報導
2024-01-05 12:03:59
新年剛開始，阿聯酋航空就宣佈推出最新限時優惠，不管是寒假抑或是暑假時想規劃舒服地飛一趟歐洲，此時是個難得機會。即日起至2024年1月23止，購買2024年1月6日至2024年9月30日自台北出發的機票，即能以經濟艙含稅票價最低28,777起、商務艙含稅票價104,888起的限時優惠價格，暢遊杜拜及多個歐洲熱門城市，若經濟艙需選位服務，還享有8折折扣。低成本航空台灣虎航則有針對台北飛仙台推出單程未稅2699元起，可搶訂日期僅剩今天。
此次阿聯酋推出的優惠機票，最低價格是飛往蘇黎世，來回機票含稅價經濟艙僅需要新台幣28,777起，更熱門的羅馬則是29,111元起、巴黎31,222元起、倫敦33,222元起，優惠日期即日起至2024年1月23，可預定出發日期為1月6日～9月30日出發之機票。 另外在2024年3月31日前，飛往杜拜或中途停留杜拜的阿聯酋航空旅客僅須出示登機證及有效證件，即可於杜拜及阿拉伯聯合大公國境內享有各項獨家折扣，並以優惠價格造訪哈里發塔 At the Top 觀景台、棕櫚島亞特蘭蒂斯飯店的水世界冒險樂園、IMG冒險世界、杜拜主題樂園及度假村、城市觀光等景點。建議旅客若於線上辦理登機手續並下載登機證至阿聯酋航空App或Wallet，可先截圖以便出示兌換優惠，避免登機證於入境後自應用程式中消失。 ▲阿聯酋推出優惠機票，最低為台北到瑞士蘇黎世，來回機票含稅價經濟艙僅需要新台幣28,777起，可到瑞士滑雪勝地達沃斯一遊。（圖／美聯社／達志影像）
阿聯酋航空的飛行網絡橫跨六大洲超過140個城市，每週營運7班台北–杜拜直飛航班。自台灣出發的旅客可搭乘A380旗艦客機，享受安靜舒適的客艙、寬敞的座椅及多達 6,500 個頻道、獲獎無數的ice機上娛樂系統，於空中盡情欣賞熱門電影與影集、收聽知名排行榜歌單及Podcast，並透過電視直播觀看國際新聞和體育賽事。同時，旅客只需加入阿聯酋航空Skywards會員，即可於機上使用免費的Wi-Fi服務；頭等艙旅客還可使用機上水療淋浴間放鬆身心，並於商務艙的機上貴賓休息室與其他旅客交流。
低成本航空台灣虎航目前也有優惠，現在開始至晚上23:59，台北飛仙台都有促銷票可搶，可預訂的出發日期為即日起～3月30日，單程未稅價最低價僅有2699元起。
▲台灣虎航針對台北飛仙台，有單程未稅價2699元起的優惠。（圖／翻攝自台灣虎航FB）