李亦伸專欄／湖人戰績爛到連LeBron都怒了！如果換教練還能換誰？

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1、Mike Budenholder(前公鹿教練)
2、Doc Rivers(前快艇、76人教練)
3、詹姆斯(LeBron James，球員兼教練)
詹姆斯都上榜，很好笑，真的有夠酸。湖人現有現有陣容和配置，只換教練是沒用的，因為陣容缺陷太多，一少射手，二缺速度，三湖人需要一個能突破、有速度、擅長改變比賽奇兵。
舉幾個例子：
1、Cam Reddish、Jarred Vanderbilt兩名前鋒如果同時上場，湖人進攻幾乎等於3打5，因為兩人都可以放投，都不會處理球，甚至也都沒有打擋拆、順下吃餅能力，沒有基本投籃能力、也沒有擋拆順下籃下終結能力，進攻幾乎失能。
2、湖人進攻節奏太慢，湖人兩大主要持球點老詹和Austin Reaves兩人控球風格相同，速度都不快，儘管兩人實力超凡，但例行賽35場比賽打完，湖人陣容缺陷和角色球員漏洞都無法填補。
3、湖人現有主要輪換，除了老詹和Austin Reaves兩人，其他都能放投，湖人空間拉不開，禁區太擁擠，Anthony Davis很難持球，一旦持球就陷入層層包夾困窘，加上湖人三分聯盟最爛，直接導致湖人進攻硬秘、空間窒息，進攻效率差成為最大絆腳石。
湖人其他球員包括Taurean Prince、Christian Wood、Jaxson Hayes，不能放投的是八村壘、D'Angelo Russell、Gabe Vincent，但三人都在傷停名單。
湖人肯定不會放棄這個賽季，因此交易勢在必行，送走D'Angelo Russell是必然，但Russell沒有賣相，市場反應不好，湖人勢必要賠售，搭八村壘交易是湖人可以做的配套。
未來幾周湖人交易必然成真，就看湖人能不能為陣容做出改變，添加一名射手、一個有速度的後衛，可以用來改變比賽節奏，帶動速度，創造進攻空間。
湖人換教練機率較低，但不是沒有。
由於湖人最近12戰3勝9敗，輸球輸到球星沮喪，球員失去鬥志，教練也失去球員信賴，湖人休息室一片死寂、安靜，當球員和教練之間失去信任，這是湖人必須更換教練前兆。
Doc Rovers並不是個出色教練，他只能靠球星贏球，過去執教成就和表現都「言過其實」，執教能力和成就被誇大。
Mike Budenholzer執教公鹿，曾經奪冠，2023年賽季結束被炒，他建立公鹿攻防體系，尤其是圍繞Giannis Antetokounmpo、Brook Lopez建立防守體系，確實很有一套，他也能有效挖掘角色球員潛能，或許他更適合湖人。
湖人這個賽季如果想要翻身，送走D'Angelo Russell，換來稱職外線射手、有速度和破壞力後衛是第一要件，換教練當然更理想，Darvin Ham太平庸，用人、調度、執教思路都沒有風格和特色，也很難改變湖人現況，更不要談幫湖人脫胎換骨。
未來幾周湖人在交易市場會很活躍，換教練也是必然。