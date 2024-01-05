收LINE 禮物小心有詐！點開竟遭嗆「活該被騙」 官方兩招教自保
LINE表示，日前有用戶反應誤以為收到「LINE禮物」的送禮電子賀卡，不料，開啟後卻跳出「我超貪心，想領免費ＸＸＸ，活該我被騙」等惡作劇訊息，讓收到的用戶感受不佳。經查官方查證，此訊息為第三方開發的惡作劇程式，假借LINE禮物名義來捉弄人。官方建議，為了確認是否為官方發送的禮物，用戶可以到LINE禮物的「 電子票券」和「宅配禮物」兩個連結內查看。
記者周淑萍/綜合報導
LINE禮物提醒用戶，透過LINE禮物平台送出的禮物並不會出現「使用者同意頁面」，用戶點擊圖文訊息後，若看到「使用者同意頁面」要求點選「許可」，就應警覺此非官方的送禮資訊。用戶在點選網頁的過程，需特別留意，若出現不明頁面，請勿點選「許可」，請直接「取消」並關閉頁面保護自己的網路資訊安全。
此外，若用戶不確定是否收到的是惡作劇連結，可以直接進入「LINE禮物」點選「我的」，從「我的禮物」中查看是否確實收到來自朋友的禮物。提醒，若不慎點選到惡意網頁連結，可從LINE主頁的右上角齒輪進入「我的帳號」，選取「連動中的應用程式」，從清單中找到惡作劇程式，選擇「解除連動」，後續個人資訊將不再被該程式存取。同時官方也提供兩個 電子票券、 宅配禮物兩個連結，讓用戶確認是否收到的是來自LINE禮物官方發出的禮物。