NBA／湖人換帥恐也難解陣容問題　交易來Alex Caruso才是後場答案

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但將問題都加諸在Darvin Ham身上合理嗎？湖人這一季補強了多名戰力，教練團本來就需要在交易截止日前測試陣容，並且嘗試去固定輪換。而湖人這一季有多名球員頻繁進出傷兵名單也是事實——Gabe Vincent長時間受傷，讓球隊無法去嘗試後場其他可能。
找出Ham在調度上的瑕疵是很容易，但不要忘記湖人在不到一個月前才剛剛在季中錦標賽上奪冠，那時候給予他們的評價是完全不同的。他們確實需要改變來應付這個漫長的賽季，以及組建一個可靠的決勝陣容，但需要變動的應該是球員名單，而不是教練團陣容。
從去年西區決賽打完，要求提升後場防守的聲音就不絕於耳，若參考2020年的奪冠模式，他們需要能持球、能防守、能定點進球的後場，當時Alex Caruso和Kentavious Caldwell-Pope就是完美的類型，所以最終他們成功登頂了。
James從以前到現在就喜歡和射手一起打球，而隨著年紀增大，他也漸漸不喜歡大量持球。當進入季後賽時，體型會越來越重要，Russell和Austin Reaves都不是運動型的後衛，這也湖人在面對金塊這種球隊時最致命的缺點。
Zach LaVine可能不是解決問題的解答，目前看起來，湖人交易補強首選仍是Alex Caruso。他過去就已經證明過自己能在LeBron James和Anthony Davis身邊打球，並且發揮自己出色的功能性，解放自己的兩位球星。
只不過29歲的他本季正在芝加哥公牛打出生涯年，而且公牛球團雖然積弱不振，但又不算推倒重建，這意味著湖人若不犧牲球員名單上的一些天賦，恐怕難以讓對方點頭答應送走Caruso。
Rob Pelinka能否像上一季一樣完成扭轉乾坤的交易？又或者是他決定按兵不動？將會是在2月9日季中交易截止日前的一大看點。