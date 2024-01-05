獨／年收6千萬卻不善理財　友曝張誌家爬屋頂翻身高球教練機緣

NBA／湖人換帥恐也難解陣容問題　交易來Alex Caruso才是後場答案

▲湖人昔日舊將Alex Caruso仍然是球隊補強首選，但打出生涯的他，要價可能不低。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人昔日舊將Alex Caruso仍然是球隊補強首選，但打出生涯的他，要價可能不低。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

洛杉磯湖人近期的連敗，讓他們處於艱難的處境，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，總教練Darvin Ham正在失去更衣室的支持，球員對於調度和陣容調整的不滿與日俱增。不過湖人目前的陣容問題，恐怕不是換帥能夠解決的，盡快交易來一名攻防俱佳的後衛，恐怕才是球隊現階段所需要的。而昔日舊將Alex Caruso，就是完美人選。

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Charania在報導中稱，教練和球隊之間的矛盾，源於Ham最近的極端輪換和先發陣容調整，導致球隊多名球員的節奏出現波動。在昨天輸給熱火隊的比賽中，Ham使用了本賽季第10組先發陣容——Austin Reaves擔任控球後衛，Taurean Prince擔任得分後衛，Cam Reddish擔任小前鋒，LeBron James擔任大前鋒，Anthony Davis擔任中鋒，這組陣容那場比賽勇士13 分鐘，正負值為-3 分。

但將問題都加諸在Darvin Ham身上合理嗎？湖人這一季補強了多名戰力，教練團本來就需要在交易截止日前測試陣容，並且嘗試去固定輪換。而湖人這一季有多名球員頻繁進出傷兵名單也是事實——Gabe Vincent長時間受傷，讓球隊無法去嘗試後場其他可能。

找出Ham在調度上的瑕疵是很容易，但不要忘記湖人在不到一個月前才剛剛在季中錦標賽上奪冠，那時候給予他們的評價是完全不同的。他們確實需要改變來應付這個漫長的賽季，以及組建一個可靠的決勝陣容，但需要變動的應該是球員名單，而不是教練團陣容。

從去年西區決賽打完，要求提升後場防守的聲音就不絕於耳，若參考2020年的奪冠模式，他們需要能持球、能防守、能定點進球的後場，當時Alex Caruso和Kentavious Caldwell-Pope就是完美的類型，所以最終他們成功登頂了。

James從以前到現在就喜歡和射手一起打球，而隨著年紀增大，他也漸漸不喜歡大量持球。當進入季後賽時，體型會越來越重要，Russell和Austin Reaves都不是運動型的後衛，這也湖人在面對金塊這種球隊時最致命的缺點。

Zach LaVine可能不是解決問題的解答，目前看起來，湖人交易補強首選仍是Alex Caruso。他過去就已經證明過自己能在LeBron James和Anthony Davis身邊打球，並且發揮自己出色的功能性，解放自己的兩位球星。

只不過29歲的他本季正在芝加哥公牛打出生涯年，而且公牛球團雖然積弱不振，但又不算推倒重建，這意味著湖人若不犧牲球員名單上的一些天賦，恐怕難以讓對方點頭答應送走Caruso。

Rob Pelinka能否像上一季一樣完成扭轉乾坤的交易？又或者是他決定按兵不動？將會是在2月9日季中交易截止日前的一大看點。

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