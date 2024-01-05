限5天！7-11咖啡加1元多1杯、哈根達斯買3送2　全家糖餅買一送一

限3天！全家濃拿鐵「第2杯10元」可寄杯　美式買6送6、冰淇淋28元

▲全家今起連3天開跑咖啡優惠，會員購買特濃拿鐵第二杯10元（57折），還可手機寄杯慢慢喝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家今起連3天開跑咖啡優惠，會員購買特濃拿鐵第二杯10元（57折），還可手機寄杯慢慢喝。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家今起連3天開跑咖啡優惠，會員購買特濃拿鐵第二杯10元（57折），還可手機寄杯慢慢喝，全家還有12款商品會員限定優惠，包括杜老爺雙倍巧克力甜筒加10元多一件，平均特價28元。且明（6）日還有全家好咖日，APP單品咖啡買6送6，含美式、拿鐵。

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全家即起至1月7日限時3天，門市會員限定特濃拿鐵第二杯10元，原價65元、平均33元，相當於57折優惠，還可手機寄杯慢慢享用（同品項上限10杯）。

▲全家今起限3天，門市大杯特濃拿鐵2杯75元，APP週六還有單日限定的好咖日，單品美式、單品拿鐵買6送6。（圖／全家提供）
▲全家今起限3天，門市大杯特濃拿鐵2杯75元，APP週六還有單日限定的好咖日，單品美式、單品拿鐵買6送6。（圖／全家提供）
除了拿鐵優惠外，即起至1月7日前，全家會員還有12款商品優惠，包括葡萄果實軟糖買1送1、農心洋蔥圈平均35元，必囤的推薦杜老爺雙倍巧克力甜筒2件特價55元，原價45元、特價28元。

明（6）日全家每月一次的好咖日也別忘記！限定於「全家」會員APP「隨買跨店取」推出單品咖啡買6送6，包括單品美式、單品拿鐵，還有minimore超人氣甜點草莓大福買2送1。

▲全家會員優惠至1月7日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠至1月7日。（圖／全家提供）
▲全家會員好咖日，單品美式、拿鐵買6送6。（圖／全家提供）
▲全家會員好咖日，單品美式、拿鐵買6送6。（圖／全家提供）
7-11祭出2024年首波「哈根達斯新年價」，1月10日至2月20日期間，哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選買3送2、買6送4，品脫加迷你杯買大送小299元（原價488元），相當於6折起。

OPEN POINT會員加碼集點活動，買迷你杯／雪糕系列5件可集1點，滿2點可兌換以下商品，包括UNI WATER純水550ml（不限量）、奇奇蒂蒂收納盒（限量3000個）、法式陶瓷餐盤（限量3400個）、時尚挖冰杓（限量3600個）。

▲7-11購買哈根達斯迷你杯/雪糕全系列任選買3送2、買6送4。（圖／業者提供）
▲7-11購買哈根達斯迷你杯/雪糕全系列任選買3送2、買6送4。（圖／業者提供）

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