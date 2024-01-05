校園割頸案受害家屬聲明「反廢死」！廢死聯盟：死刑違反人性尊嚴
新北市日前發生校園割頸案，受害者家屬3日發出公開信，信中表達強烈反對廢死，認為嚴刑才能阻止憾事再度發生。對此，廢死聯盟在4日晚間發文，強調死刑不但違反人性尊嚴，也違反國際人權法。
記者孫唯容／綜合報導
受害者家屬強調，身為父母，我們給孩子最後的承諾是，會盡全力督促司法能公正、公平、公開方式審理，秉持毋枉毋縱的態度辦案及審判，涉嫌教唆者和殺人者都應受到該有的法律制裁。因此反他們對廢死，只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生。所謂江山易改，本性難移，家屬們不相信窮惡極惡之徒會有教化可能，如果有，為何社會案件層出不窮？我們一時的慈悲心，只會讓少數人為所欲為、有恃無恐，反而傷害一般大眾的權益。
廢死聯盟發文引用英國非營利組織死刑專案執行長暨共同創辦人Saul Lehrfreund的觀點重申廢死決心，並表示，Lehrfreund律師指出，死刑違反人性尊嚴，也構成酷刑，更違反國際人權法，現今聯合國人權委員會和許多國際司法意見書都指出，死刑構成《公政公約》第7條所謂「殘忍和不人道之處遇」。
廢死聯盟指出，《公政公約》已被台灣納入國內法的現況下，雖未強制締約國廢除死刑，但廢死已屬不可逆的道路，未來將全面事實上和法律上完全廢死，尚未完全廢死的國家也應尊重、而非阻礙廢死進程。
廢死聯盟說，台灣憲法強調死刑具有「嚇阻力」，卻未負起舉證責任，提出讓人信服的數據，證明死刑對預防其他公民權利受害是必要的，聯盟稱，Lehrfreund律師認為用報仇為由允許國家奪取生命，本質上是對社會侮辱，也不符合民主社會人性尊嚴原則。