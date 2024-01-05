「政壇女戰神」徐巧芯報喜揭新身分！他讚：頂尖時間管理大師
「政壇女戰神」徐巧芯撇政治明星光環，轉戰歌壇當新人，邀來五月天等大咖天王天后御用的音樂製作人阿滾，量身打造全新單曲〈有我有你〉，一圓歌唱夢，歌曲中展現溫婉實力唱腔的她顛覆過往問政犀利形象化身為「療癒系歌姬」，盼透過這首正能量歌曲給人溫暖力量之餘，更希望感謝每一位支持她的人，把祝福跟感動傳遞每一處，由於錄製時間非常壓縮，但依舊順利完成，阿滾讚聲連連表示：「徐巧芯絕對是頂尖的時間管理大師無誤！」
記者吳雨婕／綜合報導
徐巧芯曾大展歌喉挑戰過多位天王天后如鄧麗君〈月亮代表我的心〉、陳奕迅〈孤勇者〉、張惠妹〈三天三夜〉及王心凌〈愛你〉，每每唱歌總讓人驚艷的她不但被粉絲稱為「被政壇耽誤的歌手」，更還受封「松信區鄧麗君」，事實上從小就愛唱歌的徐巧芯其實在幼稚園時最初的志願正是當明星歌手，「幼稚園時在家看電視，曾想跟明星一樣上電視唱歌。」有著亮麗外表的她在高中更嶄露頭角，當時還代表熱音社開唱，沒想到大學畢業後隨即加入政壇，但徐巧芯心中的音樂魂仍始終熱烈燃燒著，更坦承遇到問政時的壓力跟困難時，最佳紓壓良方正是「聽音樂」跟唱歌，她笑說：「有時候壓力一大，晚上不聽音樂會失眠睡不著覺！」被問到自己最喜歡的歌手，徐巧芯笑說：「周杰倫！有著我很多念書時聽歌的回憶！」
除了想藉由發單曲圓歌手夢，徐巧芯其實從去年開始嘗試有關演藝相關的工作，像是透過演出舞台劇、舉辦脫口秀等多元的表演來拉近與新世代的距離，更藉此磨練表演經驗。徐巧芯表示：「平時唱歌的機會很多，甚至變成工作的一環，但發行單曲是第一次正式嘗試的挑戰。」在〈有我有你〉的歌詞中提到的「改變不容易」，正是徐巧芯唱出自己內心的心聲，「發唱片是全新挑戰，真的需要強大的勇氣和堅定的心。」此外，徐巧芯的這首單曲〈有我有你〉，邀來好友陳暉演唱，陳暉曾是節目《大學生了沒》的班底，現在是徐巧芯辦公室主任，同時也是副發言人中的顏值擔當。
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