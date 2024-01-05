NBA／Jokic超神LogoShot絕殺！勇士127:130遭逆轉　Curry關鍵失誤

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此役上半場打完，勇士防守端的問題沒有太大改進，居然讓金塊轟下70分，儘管自己也拿了超過60分，但兩節打完球隊還是以63:70落後。不過易籃再戰後，Klay Thompson狀態火燙，連續得分幫助勇士追成79:79平手。
第三節勇士團隊大爆發，除了K湯之外，Stephen Curry、Jonathan Kuminga、Andrew Wiggins、Brandin Podziemski等人皆有優異發揮，團隊多點開花，單節攻下44分，瞬間反超比分，以107:94逆轉戰局。
末節金塊在Jamal Murray帶領下力圖反撲，近期回歸球隊的Aaron Gordon靠著體型在籃下給勇士製造大麻煩，個人連得9分，幫助客隊打出13:0反擊，兩隊瞬間只剩下5分差。
金塊在末節中段開始提升防守表現，Jokic助攻給Gordon灌籃，雙方在比賽剩下1分08秒時，只有2分差。之後Jokic在單打D.Saric得手，在最後26秒時，將比分給追平。勇士在最後3.6秒時Curry發生失誤，丟掉球權，金塊喊出暫停後，Jokic帶球過半場命中大號三分球，絕殺比賽。
Curry今天23投11中，三分球12投5中，攻下30分6助攻；Thompson三分球10投4中，得到24分；Kuminga斬獲4籃板4助攻，D. Saric拿13分。
金塊方面，Jokic用16投13中的誇張命中率拿到34分，另有10助攻9籃板；Murray攻下25分6助攻，Aaron Gordon攻下30分9籃板。