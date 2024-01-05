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春節沒高鐵搭？工會不滿年終擬罷工　公司：持續溝通化解歧見

▲高鐵工會昨（5）日控訴，不滿公司提出的年終與調薪方案，也不認同壓縮年終放大績效獎金，呼籲公司提出符合同仁的方案，並已準備好罷工行為。（圖／記者許若茵攝）
▲高鐵工會昨（5）日控訴，不滿公司提出的年終與調薪方案，也不認同壓縮年終放大績效獎金，呼籲公司提出符合同仁的方案，並已準備好罷工行為。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

高鐵工會昨（5）日控訴，不滿公司提出的年終與調薪方案，也不認同壓縮年終放大績效獎金，呼籲公司提出符合同仁的方案，並已準備好罷工行為。對此，高鐵公司強調，會持續溝通化解歧見。

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高鐵日前董事會宣布，2023年12月29日先發放1.2萬營運激勵金給每位員工，2024年1月底將發放2.3個月年終給每位員工，同時本月將針對維修、行控等特殊職位人員進行結構性調薪，起薪約增加3000元至7500元不等，另4月1日起，全體員工將依據績效調薪，平均幅度4.9%，超過半數員工加薪幅度超過5%，是自2015年以來調薪幅度最大的一次。

工會指出，昨每月例行性會議中，工會重申對年終獎金與調薪方案立場不變，但總經理到場繼續自圓其說，更對年終及調薪爭議表達公司立場毫無方案。

工會控訴，更令人瞠目結舌的是，針對新進人員起薪調高，造成既有員工薪資不公，總經理稱「資深員工已無創造力，故本應設立天花板」，針對各職種調薪不公，總經理也表示「站務跟組員輪班、加班費加一加已經比外面80%企業高，不需要調整」。

工會補充，最無法接受的是，公司至今依舊自認年終多0.3個月已是莫大的恩惠，甚至不斷釋放做大績效獎金的耳語，但績效獎金最終的最大獲益者是誰？難道主管考績會低嗎？年終獎金增加才是真正體恤所有同仁最公平的做法。

工會喊話，要求總獎金的爭取應該要達稅前盈餘的25%，且總獎金分配年終與績效應1:1，換算下來年終獎金2+2是合理的，完全不認同壓縮年終放大績效，然總經理卻說「找不到年終與績效總獎金分配1:1的理由」，「經理人創造的價值比基層高，基層只是聽命行事，所以績效獎金本來就比基層多」。工會呼籲公司，調解前應盡速提出符合同仁期待的方案，工會也已經準備好「無感年終，有理罷工」的爭議行為。

對此，高鐵公司回應，針對企業工會對於溝通會議中的總經理談話多有誤解，本公司深表遺憾，但仍將一本勞資攜手、共創雙贏之理念，持續與工會溝通，期能早日化解歧見、獲得共識。

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