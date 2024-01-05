春節沒高鐵搭？工會不滿年終擬罷工　公司：持續溝通化解歧見

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工會指出，昨每月例行性會議中，工會重申對年終獎金與調薪方案立場不變，但總經理到場繼續自圓其說，更對年終及調薪爭議表達公司立場毫無方案。
工會控訴，更令人瞠目結舌的是，針對新進人員起薪調高，造成既有員工薪資不公，總經理稱「資深員工已無創造力，故本應設立天花板」，針對各職種調薪不公，總經理也表示「站務跟組員輪班、加班費加一加已經比外面80%企業高，不需要調整」。
工會補充，最無法接受的是，公司至今依舊自認年終多0.3個月已是莫大的恩惠，甚至不斷釋放做大績效獎金的耳語，但績效獎金最終的最大獲益者是誰？難道主管考績會低嗎？年終獎金增加才是真正體恤所有同仁最公平的做法。
工會喊話，要求總獎金的爭取應該要達稅前盈餘的25%，且總獎金分配年終與績效應1:1，換算下來年終獎金2+2是合理的，完全不認同壓縮年終放大績效，然總經理卻說「找不到年終與績效總獎金分配1:1的理由」，「經理人創造的價值比基層高，基層只是聽命行事，所以績效獎金本來就比基層多」。工會呼籲公司，調解前應盡速提出符合同仁期待的方案，工會也已經準備好「無感年終，有理罷工」的爭議行為。
對此，高鐵公司回應，針對企業工會對於溝通會議中的總經理談話多有誤解，本公司深表遺憾，但仍將一本勞資攜手、共創雙贏之理念，持續與工會溝通，期能早日化解歧見、獲得共識。