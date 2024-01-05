蕭敬騰浪漫宣言全說了！此生做過2重要決定 都與愛妻Summer有關
蕭敬騰（老蕭）去年與愛情長跑多年的經紀人Summer結婚，新專輯所收錄的歌曲〈在無名指有你的名字〉，可說是整張作品中最浪漫的一首歌，由蕭敬騰親自譜曲，唱著堅定不移的愛之宣言。老蕭也分享這一生做過2件重要的事情，一是與Summer簽約，二是向Summer求婚成功。
記者吳雨婕／綜合報導
〈在無名指有你的名字〉MV，這首歌深具意義，當時在製作專輯時，蕭敬騰宣布求婚成功，團隊決定用歌曲紀錄蕭敬騰從一個人變兩個人，「二合為一」的特別時刻。蕭敬騰說：「我這一生，做過兩件最重要的事情，就是自己決定的事，第一個就是我20歲的那一年，當天我就跟（經紀人）Summer簽約，第二個決定就是16年之後的求婚。」希望透過歌曲，溫暖這普遍不相信愛情的世代。
此次MV於挪威絕美的藝術小鎮——奧勒松取景，有趣的是，在城市裡大陣仗拍攝，蕭敬騰與團隊成為了整條路上最受矚目的一群人，不僅拍攝時造成當地人圍觀，還讓當地媒體以大篇幅的兩、三頁全版頁面介紹蕭敬騰的來歷以及此次到奧勒松的目的，並且成為了頭條新聞。
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