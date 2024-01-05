獨／年收6千萬卻不善理財　友曝張誌家爬屋頂翻身高球教練機緣

勞保紓困貸款今開跑！最高可貸10萬元限時受理資格一次看

▲因應央行升息，勞動部全額補貼「勞工紓困貸款」升息半碼利息。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.01）
▲因應央行升息，勞動部全額補貼「勞工紓困貸款」升息半碼利息。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.01）

記者林志怡／台北報導

勞動部今（5）日起開辦「勞工保險被保險人紓困貸款」，申請時間持續至19日截止，並由土地銀行所屬分行或其委託之金融機構受理，生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者可申請，每一被保險人最高貸款金額為10萬元。

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📍受理申請期間

（一）網路申請時間：一百十三年一月五日（星期五）九時起至一百十三年一月十九日（星期五）二十四時止，逾期不予受理。

（二）臨櫃申請時間：一百十三年一月五日（星期五）至一百十三年一月十九日（星期五）止（依政府行政機關辦公日曆表之每上班日上午九時至下午五時止），逾期不予受理。

（三）郵遞申請時間：一百十三年一月五日（星期五）至一百十三年一月十九日（星期五）止（以郵戳為憑），逾期不予受理。

📍受理申請機關

土地銀行所屬分行或其委託之金融機構（詳細地點請查土地銀行入口網站）辦理。

📍申請方式

（一）網路申請：符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者，應於受理申請期間點選土地銀行入口網站/一百十三年勞工保險被保險人紓困貸款/申請，依序填妥申請資料，並完成網路簽約及對保手續，網路申請受理後即以電子郵件回傳受理成功訊息。

（二）臨櫃申請：被保險人應於受理申請期間填妥申請書，並檢齊相關文件（參照本公告事項第五點），親自向土地銀行所屬分行或其委託之金融機構提出申請。但因傷病診療期間無法親自辦理者，應提出委託書、醫療機構出具之相關證明文件、戶口名簿（或其他足資證明被保險人與受託人親屬關係之證明文件）與受託人印章、身分證正本及正、背面影本一份（正本驗後發還）委託親屬辦理，俟核定通過後再檢齊相關文件（參照本公告事項第五點），由被保險人親自到原申請之分行或金融機構辦理簽約、對保及撥款手續。

（三）郵遞申請：被保險人應於受理申請期間填妥申請書，並檢附身分證影本，以掛號郵寄至土地銀行所屬分行或其委託之金融機構（地址請至該行網站查詢），俟核定通過後再檢齊相關文件（參照本公告事項第五點）親自到原申請之分行或金融機構辦理簽約、對保及撥款手續。

📍申請貸款資格

被保險人同時符合下列各款條件者，得申請本貸款。但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

（一）生活困難需要紓困。

（二）參加勞工保險年資滿十五年（計算至受理截止日即一百十三年一月十九日止）。

（三）無欠繳勞工保險費及滯納金。

（四）未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

📍貸款內容

（一）辦理總額度：新臺幣（以下同）二百億元為原則。

（二）貸款額度：每一被保險人最高貸款金額十萬元。

（三）貸款期間：三年。

（四）貸款期間利率：自撥款日起為年息百分之二點零四，嗣後由勞動部勞工保險局報勞動部於每年一月及七月第一個營業日，按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整，並自調整日起按調整後之年利率計算。

（五）還款方式：前六個月按月付息不還本，自第七個月起按月平均攤還本息，由借款人之土地銀行存款帳戶按月扣繳貸款本息。

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