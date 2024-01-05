《ROM：王權之憶》1/23 啟動 Beta 測試　實現無地域界限全球戰場

《ROM：王權之憶》是由RedLab Games開發並與Kakao Games合作，遊戲將支援PC/手機跨平台遊玩，盡可能重現古典RPG中能感受到的獲得與交易道具、成長與合作的趣味性，實現全球玩家共同參與的戰場。主要內容包含大規模戰場、戰略性戰鬥等遊戲核心特色，支援即時翻譯的聊天系統，讓玩家將透過這些特色，體驗到全球戰場與正統硬派MMORPG；藝術風格是以古典系RPG方向製作，與最新流行的以高配置為基礎的華麗畫面遊戲不同，《ROM：王權之憶》追求最適合大規模戰鬥的畫面，因此，最大限度地克制資源，努力製作最適合戰爭的畫面。玩家在充分享受遊戲，以只要努力就能變強的MMORPG遊戲為目標，武器、防具等核心裝備只能透過遊戲內獲得，護衛者也只能用遊戲貨幣召喚，為了讓玩家能根據自身努力成長，陸續將會推出多樣化的內容與活動。
記者會上RedLab Games總監嚴元東、藝術總監金起源與Kakao Games的行銷本部長朴澤坤出席也表示，kakao games的未來事業方向是beyond korea超越韓國。將韓國國內的成功經驗擴張到全球是最重要的任務，對於這項任務，《ROM：王權之憶》在全球上市是再適合不過的。特別是《ROM：王權之憶》開發公司Redlab Games是由在韓國及臺灣等全球市場具有成功經驗的核心人才聚集在一起創立的公司。對此，認爲透過與Kakao Games的合作，可以爲全球用戶帶來新的樂趣。
《ROM：王權之憶》在進行內部測試時，台灣也一同參與了測試，並得到了反應速度為極佳狀態，但為了呈現更加穩定的全球遊戲環境，還建構了全球伺服器，以最大限度地減少不同地域網路速度上的差異。官方也認為，為了反映服務的公平營運政策，遊戲資訊或活動也都應該公平，因此以遊戲業界首次同時進行台灣和韓國的發表會，藉此展現在全球一站式服務中，公平是最重要的決心。
製作人申鉉根也宣布將於1月23日至25日進行Beta測試，並於今年第1季推出的日程，更是引起眾多玩家期待。關於《ROM：王權之憶》相關詳細資訊，詳情可透過官方網站或官方社群查詢。
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